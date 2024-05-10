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Аналитики объяснили, что стоит за заявлениями Путина на 9 мая

10 мая 2024 10:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Аналитики объяснили, что стоит за заявлениями Путина на 9 мая
Владимир Путин во время выступления 9 мая в Москве. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российский лидер Владимир Путин в своей речи по случаю Дня Победы использовал возможность повторить нарратив, что Запад пытается смазать вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией во время Второй мировой войны. Также Путин снова приравнял Украину к нацистской Германии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 9 мая.

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По выводам аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин использует свои выступления в День Победы, чтобы распространить существующие нарративы о войне Запада против России и абсурдно уравнять угрозу со стороны нацистской Германии с угрозой от Украины.

В своей речи Путин заявил, что "Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне и уничтожить память о советском героизме и жертвенности". Он отметил, что "Россия не забыла о вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией", и напомнил о "мужестве военных и гражданских деятелей в борьбе против агрессии".

Аналитики считают, что подобная риторика Путина свидетельствует о его глубокой вере в то, что освещение исторических событий может быть использовано для укрепления внутренней поддержки власти и расширения влияния России на международной арене.

Согласно оценкам Института изучения войны, попытки Путина изобразить исторические события в свою пользу могут быть направлены на укрепление позиций РФ как современного глобального игрока и повышение патриотического настроения в российском обществе.

Напомним ранее Украина в ОБСЕ объяснила родство нацистов и современной РФ. В основе как нацизма, так и рашизма лежит неуважение к человеческому достоинству и жизни. Каждый убитый украинец в результате российской агрессии еще больше увеличивает пропасть между российскими лидерами и отдавшими свою жизнь в борьбе с "нацизмом".

Владимир Зеленский обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти и примирения, 8 мая, где сравнил "нацизм" с "рашизмом" и подчеркнул, что у нацизма российского президента Владимира Путина нет границ и что он подобен политике Адольфа Гитлера.

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