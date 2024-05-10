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Аналітики пояснили, що стоїть за заявами Путіна на 9 травня

10 травня 2024 10:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Аналітики пояснили, що стоїть за заявами Путіна на 9 травня
Володимир Путін під час виступу 9 травня у Москві. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російський лідер Володимир Путін у своїй промові з нагоди Дня Перемоги використав можливість повторити наратив, що "Захід намагається змазати внесок Радянського Союзу у перемогу над нацистською Німеччиною". Також Путін знову прирівняв Україну до нацистської Німеччини.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 травня. 

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Пропаганда Путіна у його промові

За висновками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Путін використовує свої виступи на День Перемоги, щоб поширити існуючі наративи про війну Заходу проти Росії та абсурдно зрівняти загрозу з боку нацистської Німеччини з загрозою від України.

У своїй промові Путін заявив, що "Захід намагається спотворити правду про Другу світову війну" та "знищити пам'ять про радянський героїзм і жертовність". Він наголосив на тому, що "Росія не забула про внесок Радянського Союзу у перемогу над нацистською Німеччиною", і нагадав про "мужність військових та громадянських діячів у боротьбі проти агресії".

Аналітики вважають, що така риторика Путіна свідчить про його глибоку віру в те, що висвітлення історичних подій може бути використане для зміцнення внутрішньої підтримки влади та розширення впливу Росії на міжнародній арені.

Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, спроби Путіна змалювати історичні події в свою користь можуть бути спрямовані на зміцнення позицій РФ як сучасного глобального гравця та підвищення патріотичного настрою в російському суспільстві.

Нагадаємо раніше Україна в ОБСЄ пояснила спорідненість нацистів та сучасної РФ — основі як нацизму, так і рашизму лежить неповага до людської гідності та життя. Кожен убитий українець у результаті російської агресії ще більше збільшує прірву між російськими лідерами та тими, хто віддав своє життя у боротьбі з "нацизмом".

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті та примирення, 8 травня, де порівняв "нацизм" із "рашизмом" та наголосив, що нацизм Путіна не має кордонів і що він подібний до політики Адольфа Гітлера. 

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Росія
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