Ядерные угрозы России — в ISW проанализировали, как Путин шантажирует Запад

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Euronews

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать заявления о ядерном оружии, чтобы нацеливаться на принятие решений Западом и продвигать "западное самосдерживание". Речь идет и о попытке притормозить предоставление странами военной помощи Украине.

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Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Очередные угрозы Путина применением ядерного оружия

Американские аналитики оценили угрозы лидера Кремля, которые он озвучил на военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.

В частности, он подсчитал, если США разместят ракетные системы большой дальности в Германии в 2026 году, подростковый период до российских промышленных и оборонных объектов составит около 10 мин. Также Путин упомянул размещение США ракетных систем средней дальности Typhon в Дании и на Филиппинах для совместных учений.

Диктатор пригрозил, мол, если Вашингтон реализует планы размещения таких систем в этих странах, Россия больше не будет связана Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ГРСМД). Так, он пообещал "принять зеркальные меры" по размещению неуказанных систем, которые якобы находятся на завершающей стадии разработки, в неуказанных местах.

Глава страны-агрессора заявил, что российские стратегические ракетоносцы прекратили проводить воздушное патрулирование после окончания холодной войны, но возобновили эти полеты в 2007 году "в ответ на рост активности стратегической и разведывательной авиации США" в "чувствительных к РФ" районах мира и в целях "гарантирования безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Эксперты напомнили, что США и Германия в июне 2024 года объявили, что американцы начнут "эпизодические развертывания" дальнобойных огневых возможностей, учитывая Standard Missile 6 (SM-6) и ракеты Tomahawk Land Attack Missiles, в Германии, чтобы продемонстрировать приверженность НАТО.

Тихоокеанская армия США в апреле 2024 года сообщала о развертывании на Филиппинах в рамках учений ракетной системы MRC, которая может запускать SM-6 и Tomahawk. А в ВМС США в мае 2024 года объявили о проведении репетиции контейнерной пусковой установки ракет с военными Дании на острове Борнхольм.

"Текущее расположение систем MRC неясно, но США не объявляли, что они размещают системы в Дании и на Филиппинах для целей, выходящих за пределы предыдущих учений", — подчеркнули аналитики.

Они также указали, что Путин еще в марте 2019 года официально приостановил участие России в договоре о РСМД, запрещающем баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км. И после этого страна-агрессор РФ уже не раз размещала ядерные баллистические ракеты "Искандер-М" с заявленной дальностью до 500 км в Калининградской области (в целом, начиная с 2018 года).

"Путин ошибочно пытается представить размещение Россией ракет, ранее запрещенных ДРСМД, как перегиб, вероятно, в пределах его неоднократных попыток использовать бряцание ядерным оружием, чтобы подтолкнуть Запад к самосдерживанию", — пояснили угрозы диктатора в ISW.

Напомним, Россия хочет возобновить производство ракет средней и малой дальности. А потом в Кремле будут определяться, где именно размещать их, якобы с целью защиты.

Также глава СНБО Александр Литвиненко подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это произойдет, если войска захватчиков начнут терпеть поражение в Украине.