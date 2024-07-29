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Аналітики ISW пояснили, що стоїть за ядерними погрозами Путіна

29 липня 2024 09:46
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Ядерні погрози Росії — в ISW проаналізували, як Путін шантажує Захід
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Euronews
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати заяви про ядерну зброю, щоб націлюватися на ухвалення рішень Заходом та просувати "західне самостримування". Йдеться і про спробу пригальмувати надання країнами військової допомоги Україні.

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Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Чергові погрози Путіна застосуванням ядерної зброї

Американські аналітики оцінили погрози лідера Кремля, які той озвучив на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі 28 липня.

Зокрема, він підрахував, якщо США розмістять ракетні системи великої дальності в Німеччині 2026 року, підлітний час до російських промислових та оборонних об'єктів становитиме близько 10 хв. Також Путін згадав про розміщення США ракетних систем середньої дальності Typhon у Данії й на Філіппінах для спільних навчань.

Диктатор пригрозив, мовляв, якщо Вашингтон реалізує плани щодо розміщення таких систем у цих країнах, Росія більше не буде пов'язана Договором про ракети середньої й меншої дальності (ДРСМД). Так, він пообіцяв "вжити дзеркальних заходів" щодо розміщення невказаних систем, які нині нібито перебувають на завершальній стадії розробки, у невказаних місцях.

Глава країни-агресора заявив, що російські стратегічні ракетоносці припинили проводити повітряне патрулювання після закінчення холодної війни, але відновили ці польоти в 2007 році "у відповідь на зростання активності стратегічної та розвідувальної авіації США" в районах світу, які "чутливі до РФ", і з метою "гарантування безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

Експерти нагадали, що США та Німеччина в червні 2024 року оголосили, що американці почнуть "епізодичні розгортання" далекобійних вогневих можливостей, враховуючи Standard Missile 6 (SM-6) та ракети Tomahawk Land Attack Missiles, у Німеччині, починаючи з 2026 року, щоб продемонструвати відданість НАТО.

Тихоокеанська армія США у квітні 2024 року повідомляла про розгортання на Філіппінах у межах навчань ракетної системи MRC, яка може запускати SM-6 і Tomahawk. А у ВМС США в травні 2024-го оголосили про проведення репетиції контейнерної пускової установки ракет із військовими Данії на острові Борнхольм.

"Поточне розташування систем MRC неясно, але США не оголошували, що вони розміщують системи в Данії і на Філіппінах для цілей, які виходять за межі попередніх навчань", — підкреслили аналітики.

Вони також вказали, що Путін ще в березні 2019 року офіційно призупинив участь Росії у договорі про РСМД, який забороняв балістичні та крилаті ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 км. І після цього країна-агресор РФ вже неодноразово розміщувала ядерні балістичні ракети "Іскандер-М" із заявленою дальністю до 500 км у Калінінградській області (загалом, починаючи з 2018 року).

"Путін хибно намагається уявити розміщення Росією ракет, раніше заборонених ДРСМД, як перегин, ймовірно, в межах його неодноразових спроб використовувати брязкання ядерною зброєю, щоб підштовхнути Захід до самостримування", — пояснили погрози диктатора в ISW.

Нагадаємо, Росія хоче відновити виробництво ракет середньої та малої дальності. А потім у Кремлі будуть визначатися, де саме розміщувати їх, нібито з метою захисту. 

Також очільник РНБО Олександр Литвиненко наголосив, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це станеться, якщо війська загарбників почнуть зазнавати поразки в Україні.

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