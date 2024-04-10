Американским компаниям запретят использовать российское ПО, — CNN

Сотрудники российской Лаборатории Касперского. Фото: Reuters

В США компаниям готовятся запретить использовать российское программное обеспечение, изготовленное российской компанией "Лаборатория Касперского". Причина — угроза национальной безопасности, соответствующее распоряжение Вашингтон может утвердить уже в апреле.

Об этом сообщает CNN.

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Администрация Байдена готовится издать приказ, который запрещает частным компаниям и, скорее всего, гражданам США использовать программное обеспечение, изготовленное крупной российской фирмой "Лаборатория Касперского". Это связано с беспокойством из-за национальной безопасности Америки.

По прогнозам журналистов, соответствующее распоряжение могут утвердить уже в апреле. Планируется использование новых полномочий Министерства торговли США, предусмотренных указами президентов Джо Байдена и Дональда Трампа для этой цели.

Запрет на использование ПО от российской компании "Лаборатория Касперского" уже действует для правительственных учреждений Штатов. Теперь руководство страны намерено расширить этот запрет на частные компании.

"Американские официальные лица в течение многих лет утверждали, что российское правительство может заставить "Лабораторию Касперского" передать данные или использовать свое антивирусное программное обеспечение для попытки взлома или слежки за американцами. Однако "Лаборатория Касперского" отрицает все подобные заявления", — говорится в материале.

Журналисты рассказали, что программными продуктами "Лаборатории Касперского" пользуются более 400 миллионов человек и 240 тысяч компаний по всему миру. Сколько из этих людей и компаний находятся в США, неизвестно. Но официальные лица США считают, что риск, представляемый программным обеспечением для инфраструктуры США, достаточно высок, чтобы оправдать незавершенный заказ.

Также известно, что согласно американскому законодательству "Лаборатории Касперского" могут обжаловать первоначальное решение о запрете использования своих продуктов или договориться с правительством для смягчения опасений по безопасности США, пока не будет объявлено окончательное решение со стороны Министерства торговли.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что российские хакеры противодействуют передаче военной помощи Украине. Они осуществили тысячи кибератак на железнодорожную инфраструктуру Чехии и ряда других европейских государств, чтобы ухудшить транспортную логистику стран-членов НАТО.

Кроме того, российские хакеры совершили кибератаки на ряд украинских медиа. Компьютерные преступники разместили на их сайтах фейковую информацию.