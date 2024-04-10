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Американським компаніям заборонять використовувати російське ПЗ, — CNN

10 квітня 2024 08:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Американським компаніям заборонять використовувати російське ПЗ, — CNN
Співробітники російської Лабораторії Касперського. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У США компаніям готуються заборонити використовувати російське програмне забезпечення  виготовлене російською компанією "Лабораторія Касперського". Причина — загроза національній безпеці, відповідне розпорядження Вашингтон може затвердити вже у квітні.

Про це повідомляє CNN.

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Адміністрація Байдена готується видати наказ, який заборонить приватним компаніям і, швидше за все, громадянам США використовувати програмне забезпечення, виготовлене великою російською фірмою "Лабораторія Касперського". Це пов'язано із занепокоєнням через національну безпеку Америки. 

За прогнозами журналістів, відповідне розпорядження можуть затвердити вже у квітні. Планується використання нових повноважень Міністерства торгівлі США, передбачених указами президентів Джо Байдена і Дональда Трампа, для цієї мети.

Наразі заборона на використання ПЗ від російської компанії "Лабораторія Касперського" вже діє для урядових установ Штатів. Тепер керівництво країни має намір розширити цю заборону на приватні компанії.

"Американські офіційні особи протягом багатьох років стверджували, що російський уряд може змусити "Лабораторію Касперського" передати дані або використати своє антивірусне програмне забезпечення для спроби злому або стеження за американцями. Однак "Лабораторія Касперського" заперечує усі подібні заяви", — йдеться у матеріалі. 

Журналісти розповіли, що програмними продуктами "Лабораторії Касперського" користуються понад 400 мільйонів людей і 240 тисяч компаній у всьому світі. Скільки з цих людей і компаній знаходяться в США, невідомо. Але офіційні особи США вважають, що ризик, який представляє програмне забезпечення для інфраструктури США, достатньо високий, щоб виправдати незавершене замовлення.

Також відомо, що згідно з американським законодавством "Лабораторії Касперського" мають можливість оскаржити початкове рішення про заборону використання своїх продуктів або домовитися з урядом для пом'якшення побоювань щодо безпеки США, поки не буде оголошено остаточне рішення з боку Міністерства торгівлі.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що російські хакери протидіють надсиланню військової допомоги Україні. Вони здійснили тисячі кібератак на залізничну інфраструктуру Чехії та низки інших європейських держав аби погіршити транспортну логістику країн-членів НАТО.

Крім того, російські хакери здійснили кібератаки на низку українських медіа. Комп'ютерні злочинці розмістили на їх сайтах фейкову інформацію.

США
вірус
безпека
заборона
програмне забезпечення
Росія

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