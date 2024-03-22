Американский военный дал совет Украине по поводу атак на российские НПЗ

Бен Годжес. Фото: РБК

Американский военный, офицер армии США в отставке Бен Годжес заявил, что удары Вооруженных Сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам России позитивно влияют на дальнейшие действия РФ. Он подчеркнул, что Украине следует игнорировать просьбы определенных чиновников Соединенных Штатов, если таковые действительно были.

Такое заявление, как сообщает корреспондент Новини.LIVE, Годжес сделал 22 марта на "Киевском Форуме безопасности" — ежегодном мероприятии, которое проводит в Киеве Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Удары по России оказывают значительное влияние, потому что это действительно ограничивает действия РФ. И Украине нужно игнорировать просьбы кого-либо из американцев, если они были. Российскую логистическую систему нужно поражать больше", — сказал Годжес, комментируя украинские удары по российским НПЗ.

Он отметил, что 2024 год станет годом промышленной конкуренции, ведь Украина будет иметь больше возможностей для налаживания собственного производства вооружения и ремонта военной техники.

"Производство боеприпасов, обеспечение ремонта и обслуживания техники, чтобы украинцы могли ремонтировать все это в Украине. Украина и Запад должны выиграть", — сказал Годжес.

Напомним, Ольга Стефанишина, комментируя якобы призывы США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила, что они являются законными целями с военной точки зрения.

За одну лишь неделю Силы обороны Украины повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.