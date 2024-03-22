В уряді відповіли на заклики США до України припинити удари по російських НПЗ

Ольга Стефанішина. Фото: Укрінформ

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, коментуючи нібито заклики США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, заявила, що вони є законними цілями з військового погляду. До того ж вона наголосила, що Збройні сили воюють тими ресурсами, які у них наявні, і діють навіть згідно з найкращими стандартами НАТО.

Таку заяву урядовиця зробила на "Київському Безпековому Форумі" 22 березня.

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"Також є заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду. Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні", — сказала Стефанішина, коментуючи заклики США.

Вона пригадала, що у лютому 2022 року спілкувалася зі штаб-квартирою НАТО й просила, щоб ті звернулися до ООН. Адже, ті були спроможні "закрити небо" над Україною.

"Вони сказали: Ольго, ти ж не розумієш стандартів НАТО. У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає можливість бомбити українські міста. Заводи, які роблять ракети. Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО", — сказала Стефанішина.

Нагадаємо, близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

Зрештою, за один лише тиждень Сили оборони України пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.