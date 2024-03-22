Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В уряді відповіли на заклики США до України припинити удари по російських НПЗ arrow

В уряді відповіли на заклики США до України припинити удари по російських НПЗ

22 березня 2024 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В уряді відповіли на заклики США до України припинити удари по російських НПЗ
Ольга Стефанішина. Фото: Укрінформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, коментуючи нібито заклики США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, заявила, що вони є законними цілями з військового погляду. До того ж вона наголосила, що Збройні сили воюють тими ресурсами, які у них наявні, і діють навіть згідно з найкращими стандартами НАТО. 

Таку заяву урядовиця зробила на "Київському Безпековому Форумі" 22 березня.

Читайте також:

Чому Україна атакує НПЗ Росії

"Також є заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду. Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні", — сказала Стефанішина, коментуючи заклики США. 

Вона пригадала, що у лютому 2022 року спілкувалася зі штаб-квартирою НАТО й просила, щоб ті звернулися до ООН. Адже, ті були спроможні "закрити небо" над Україною. 

"Вони сказали: Ольго, ти ж не розумієш стандартів НАТО. У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає можливість бомбити українські міста. Заводи, які роблять ракети. Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО", — сказала Стефанішина. 

Нагадаємо, близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

Зрештою, за один лише тиждень Сили оборони України пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.

ціни на паливо
Ольга Стефанішина
СБУ
США
війна
ЗСУ
завод
НПЗ
нафта
війна в Україні
ГУР
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом