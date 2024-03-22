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В правительстве ответили на призывы США Украине прекратить удары по российским НПЗ

22 марта 2024 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В правительстве ответили на призывы США Украине прекратить удары по российским НПЗ
Ольга Стефанишина. Фото: Укринформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вицепремьер-министр Ольга Стефанишина, комментируя якобы призывы США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила, что они являются законными целями с военной точки зрения. К тому же она отметила, что Вооруженные Силы воюют теми ресурсами, которые у них есть и действуют даже согласно лучшим стандартам НАТО.

Такое заявление чиновник сделала на "Киевском Безопасном Форуме" 22 марта.

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"Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения. Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня", — сказала Стефанишина, комментируя призывы США.

Она вспомнила, что в феврале 2022 года общалась со штаб-квартирой НАТО и просила обратиться к ООН. Ведь те были способны "закрыть небо" над Украиной.

"Они сказали: Ольга, ты ведь не понимаешь стандартов НАТО. В понимании НАТО это означает, прежде всего, уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая дает возможность бомбить украинские города. Заводы, которые делают ракеты. Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО", — сказала Стефанишина. 

Напомним, около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.

В конце концов, за одну неделю Силы обороны Украины повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.

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