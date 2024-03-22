Американський військовий дав пораду Україні щодо атак на російські НПЗ

Бен Годжес. Фото: РБК

Американський військовий, офіцер армії США у відставці Бен Годжес заявив, що удари Збройних Сил України по нафтопереробних заводах Росії позитивно впливають на подальші дії РФ. Він наголосив, що Україні слід ігнорувати прохання певних чиновників Сполучених Штатів, якщо такі дійсно були.

Таку заяву, як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, Годжес зробив 22 березня на "Київському Безпековому Форумі" — щорічний захід, який проводить в Києві Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Удари по Росії мають значний вплив, бо це справді обмежує дії РФ. І Україні треба ігнорувати прохання когось із американців якщо вони були. Російську логістичну систему треба вражати більше", — сказав Годжес, коментуючи українські удари по російських НПЗ.

Він зазначив, що 2024 стане роком промислової конкуренції, адже Україна матиме більше можливостей для налагодження власного виробництва озброєння та ремонту військової техніки.

"Виробництво боєприпасів, забезпечення ремонту та обслуговування техніки, щоби українці могли ремонтувати все це в Україні. Україна і Захід це мають виграти", — сказав Годжес.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина, коментуючи нібито заклики США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, заявила, що вони є законними цілями з військового погляду.

До слова, за один лише тиждень Сили оборони України пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.