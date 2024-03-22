Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Американський військовий дав пораду Україні щодо атак на російські НПЗ arrow

Американський військовий дав пораду Україні щодо атак на російські НПЗ

22 березня 2024 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Американський військовий дав пораду Україні щодо атак на російські НПЗ
Бен Годжес. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Американський військовий, офіцер армії США у відставці Бен Годжес заявив, що удари Збройних Сил України по нафтопереробних заводах Росії позитивно впливають на подальші дії РФ. Він наголосив, що Україні слід ігнорувати прохання певних чиновників Сполучених Штатів, якщо такі дійсно були.

Таку заяву, як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, Годжес зробив 22 березня на "Київському Безпековому Форумі" — щорічний захід, який проводить в Києві Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Читайте також:

Що ще сказав військовий

"Удари по Росії мають значний вплив, бо це справді обмежує дії РФ. І Україні треба ігнорувати прохання когось із американців якщо вони були. Російську логістичну систему треба вражати більше", — сказав Годжес, коментуючи українські удари по російських НПЗ. 

Він зазначив, що 2024 стане роком промислової конкуренції, адже Україна матиме більше можливостей для налагодження власного виробництва озброєння та ремонту військової техніки.

"Виробництво боєприпасів, забезпечення ремонту та обслуговування техніки, щоби українці могли ремонтувати все це в Україні. Україна і Захід це мають виграти", — сказав Годжес. 

Нагадаємо, Ольга Стефанішина, коментуючи нібито заклики США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, заявила, що вони є законними цілями з військового погляду.

До слова, за один лише тиждень Сили оборони України пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.

США
війна
НПЗ
нафта
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом