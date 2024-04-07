Активистку Грету Тунберг арестовала полиция в Гааге — что произошло

Шведская активистка Грета Тунберг. Фото: REUTERS

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг арестовала полиция во время акции протеста в Гааге, что в Нидерландах, в субботу, 6 апреля. Демонстранты потребовали от правительства страны прекратить субсидировать добычу полезных ископаемых.

Об этом сообщает NOS в субботу, 6 апреля.

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Greta got arrested again.



pic.twitter.com/3htVinp001 — Benny Johnson (@bennyjohnson) Август 6, 2024

Грету Тунберг задержали правоохранители в Гааге

"Климатическую активистку Грету Тунберг дважды задерживали на демонстрациях в Гааге", — отмечает издание.

5 апреля Тунберг сообщила, что присоединится к демонстрантам 6 апреля на автомагистрали А12 в Гааге. Активисты движения Extinction Rebellion намеревались перекрыть трассу А12, соединяющую Гаагу с другими городами, в частности Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

Однако правоохранители помешали демонстрации, поэтому участники акции заблокировали движение на Zuid Hollandlaan, перекрестке Koningskade и Korte Voorhout, а также собрались в парке Маливельд, являющемся популярным местом проведения митингов.

Полиция задержала Грету Тунберг одной из первых на Zuid Hollandlaan, однако девушка позже снова присоединилась к демонстрации на Koningskade, где ее вторично арестовали правоохранители.

Что такое Extinction Rebellion и почему они протестировали 6 апреля в Гааге

Как известно, Extinction Rebellion — социально-политическое движение, борющееся против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса.

6 апреля демонстранты выступали против выделения правительством Нидерландов субсидий по добыче нефти, газа и угля.

Протесты в мире

Напомним, что украинские и польские активисты в субботу, 6 апреля, вышли на митинг в Варшаве против продолжения торговли между ЕС и Россией.

Также мы сообщали, что недавно граждане Израиля вышли на протесты в Иерусалиме, требуя отставки правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов в стране.