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Активистку Грету Тунберг арестовала полиция в Гааге — что произошло

7 апреля 2024 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Активистку Грету Тунберг арестовала полиция в Гааге — что произошло
Шведская активистка Грета Тунберг. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг арестовала полиция во время акции протеста в Гааге, что в Нидерландах, в субботу, 6 апреля. Демонстранты потребовали от правительства страны прекратить субсидировать добычу полезных ископаемых.

Об этом сообщает NOS в субботу, 6 апреля.

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Грету Тунберг задержали правоохранители в Гааге

"Климатическую активистку Грету Тунберг дважды задерживали на демонстрациях в Гааге", — отмечает издание.

5 апреля Тунберг сообщила, что присоединится к демонстрантам 6 апреля на автомагистрали А12 в Гааге. Активисты движения Extinction Rebellion намеревались перекрыть трассу А12, соединяющую Гаагу с другими городами, в частности Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

Однако правоохранители помешали демонстрации, поэтому участники акции заблокировали движение на Zuid Hollandlaan, перекрестке Koningskade и Korte Voorhout, а также собрались в парке Маливельд, являющемся популярным местом проведения митингов.

Полиция задержала Грету Тунберг одной из первых на Zuid Hollandlaan, однако девушка позже снова присоединилась к демонстрации на Koningskade, где ее вторично арестовали правоохранители.

Что такое Extinction Rebellion и почему они протестировали 6 апреля в Гааге

Как известно, Extinction Rebellion — социально-политическое движение, борющееся против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса.

6 апреля демонстранты выступали против выделения правительством Нидерландов субсидий по добыче нефти, газа и угля.

Протесты в мире

Напомним, что украинские и польские активисты в субботу, 6 апреля, вышли на митинг в Варшаве против продолжения торговли между ЕС и Россией.

Также мы сообщали, что недавно граждане Израиля вышли на протесты в Иерусалиме, требуя отставки правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов в стране.

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