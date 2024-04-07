Активістку Грету Тунберг заарештувала поліція в Гаазі — що сталося
Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг заарештувала поліція під час акції протесту в Гаазі, що в Нідерландах, в суботу, 6 квітня. Демонстранти вимагали від уряду країни припинити субсидіювати видобуток корисних копалин.
Про це повідомляє NOS у суботу, 6 квітня.
Greta got arrested again..— Benny Johnson (@bennyjohnson) April 6, 2024
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Грету Тунберг затримали правоохоронці в Гаазі
"Кліматичну активістку Грету Тунберг двічі затримували на демонстраціях в Гаазі", — зазначає видання.
Так, 5 квітня Тунберг повідомила, що приєднається до демонстрантів 6 квітня на автомагістралі А12 в Гаазі. Активісти з руху Extinction Rebellion мали намір перекрити трасу А12, що сполучає Гаагу з іншими містами, зокрема Амстердамом, Роттердамом та Утрехтом.
Однак правоохоронці перешкодили демонстрації, тож учасники акції заблокували рух на Zuid Hollandlaan, перехресті Koningskade і Korte Voorhout, а також зібралися в парку Малівельд, що є популярним місцем проведення мітингів.
Поліція затримала Грету Тунберг однією з перших на Zuid Hollandlaan, однак дівчина пізніше знову приєдналася до демонстрації на Koningskade, де її вдруге заарештували правоохоронці.
Що таке Extinction Rebellion та чому вони протестували 6 квітня в Гаазі
Як відомо, Extinction Rebellion — соціально-політичний рух, який бореться проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу.
6 квітня демонстранти виступали проти виділення урядом Нідерландів субсидій на видобуток нафти, газу та вугілля.
Протести у світі
Нагадаємо, що українські та польські активісти в суботу, 6 квітня, вийшли на мітинг у Варшаві проти продовження торгівлі між ЄС та Росією.
Також ми повідомляли, що нещодавно громадяни Ізраїлю вийшли на протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.
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