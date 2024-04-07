Активістку Грету Тунберг заарештувала поліція в Гаазі — що сталося

Шведська активістка Грета Тунберг. Фото: REUTERS

Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг заарештувала поліція під час акції протесту в Гаазі, що в Нідерландах, в суботу, 6 квітня. Демонстранти вимагали від уряду країни припинити субсидіювати видобуток корисних копалин.

Про це повідомляє NOS у суботу, 6 квітня.

Читайте також:

Greta got arrested again..



pic.twitter.com/3htVinp001 — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 6, 2024

Грету Тунберг затримали правоохоронці в Гаазі

"Кліматичну активістку Грету Тунберг двічі затримували на демонстраціях в Гаазі", — зазначає видання.

Так, 5 квітня Тунберг повідомила, що приєднається до демонстрантів 6 квітня на автомагістралі А12 в Гаазі. Активісти з руху Extinction Rebellion мали намір перекрити трасу А12, що сполучає Гаагу з іншими містами, зокрема Амстердамом, Роттердамом та Утрехтом.

Однак правоохоронці перешкодили демонстрації, тож учасники акції заблокували рух на Zuid Hollandlaan, перехресті Koningskade і Korte Voorhout, а також зібралися в парку Малівельд, що є популярним місцем проведення мітингів.

Поліція затримала Грету Тунберг однією з перших на Zuid Hollandlaan, однак дівчина пізніше знову приєдналася до демонстрації на Koningskade, де її вдруге заарештували правоохоронці.

Що таке Extinction Rebellion та чому вони протестували 6 квітня в Гаазі

Як відомо, Extinction Rebellion — соціально-політичний рух, який бореться проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу.

6 квітня демонстранти виступали проти виділення урядом Нідерландів субсидій на видобуток нафти, газу та вугілля.

Протести у світі

Нагадаємо, що українські та польські активісти в суботу, 6 квітня, вийшли на мітинг у Варшаві проти продовження торгівлі між ЄС та Росією.

Також ми повідомляли, що нещодавно громадяни Ізраїлю вийшли на протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.