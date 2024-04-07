Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Активістку Грету Тунберг заарештувала поліція в Гаазі — що сталося arrow

Активістку Грету Тунберг заарештувала поліція в Гаазі — що сталося

7 квітня 2024 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Активістку Грету Тунберг заарештувала поліція в Гаазі — що сталося
Шведська активістка Грета Тунберг. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг заарештувала поліція під час акції протесту в Гаазі, що в Нідерландах, в суботу, 6 квітня. Демонстранти вимагали від уряду країни припинити субсидіювати видобуток корисних копалин.

Про це повідомляє NOS у суботу, 6 квітня.

Читайте також:

Грету Тунберг затримали правоохоронці в Гаазі

"Кліматичну активістку Грету Тунберг двічі затримували на демонстраціях в Гаазі", — зазначає видання.

Так, 5 квітня Тунберг повідомила, що приєднається до демонстрантів 6 квітня на автомагістралі А12 в Гаазі. Активісти з руху Extinction Rebellion мали намір перекрити трасу А12, що сполучає Гаагу з іншими містами, зокрема Амстердамом, Роттердамом та Утрехтом.

Однак правоохоронці перешкодили демонстрації, тож учасники акції заблокували рух на Zuid Hollandlaan, перехресті Koningskade і Korte Voorhout, а також зібралися в парку Малівельд, що є популярним місцем проведення мітингів.

Поліція затримала Грету Тунберг однією з перших на Zuid Hollandlaan, однак дівчина пізніше знову приєдналася до демонстрації на Koningskade, де її вдруге заарештували правоохоронці.

Що таке Extinction Rebellion та чому вони протестували 6 квітня в Гаазі

Як відомо, Extinction Rebellion — соціально-політичний рух, який бореться проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу.

6 квітня демонстранти виступали проти виділення урядом Нідерландів субсидій на видобуток нафти, газу та вугілля.

Протести у світі

Нагадаємо, що українські та польські активісти в суботу, 6 квітня, вийшли на мітинг у Варшаві проти продовження торгівлі між ЄС та Росією.

Також ми повідомляли, що нещодавно громадяни Ізраїлю вийшли на протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.

мітинг
поліція
Гаага
протести
акція
активісти
арешт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста