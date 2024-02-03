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Аэропорт Вильнюса приостановил все авиарейсы — в чем причина

3 февраля 2024 23:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Аэропорт Вильнюса приостановил все авиарейсы — в чем причина
Неисправный самолет в аэропорте Вильнюса. Фото: lrt.lt
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Аэропорт в Вильнюсе в субботу, 3 февраля приостановил обслуживание всех авиарейсов на несколько часов. Это произошло вследствие инцидента, когда пассажирский лайнер вышел за пределы взлетно-посадочной полосы. 

Об этом сообщает LRT.

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Издание пишет о том, что происшествие произошло в 14:20 с лайнером от Avion Express, который осуществлял чартерный полет из Милана. В результате этого происшествия полоса была закрыта для всех воздушных судов до 17:40.

Рейсы, прибывающие в это время, были перенаправлены в другие близлежащие аэропорты, такие как Каунас и Паланга.

Неисправный самолет в аэропорте Вильнюса
Неисправность самолета. Фото: LRT

Предварительно, на борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа. По словам членов экипажа, никто из находившихся на борту не пострадал, и самолет был направлен на место стоянки, где пассажиры смогли безопасно покинуть его. 

Один из пассажиров поделился, что после посадки на полосу, лайнер был вынужден отклониться на травяное покрытие, прежде чем снова вернуться на полосу.

На данный момент продолжается расследование, чтобы выяснить подробности и причины произошедшего.

Напомним, что заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма объявил о значительных усилиях Украины по восстановлению воздушного сообщения из Киева и Львова. По его словам, власти активно занимаются вопросом восстановления авиасообщения на территории Украины.

Тем временем, таможенники в аэропорту Мюнхена, Германия, нашли у 66-летнего пенсионера из Украины 455 тыс. евро в чемодане. Они конфисковали у него деньги и начали расследование.

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