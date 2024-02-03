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Аеропорт Вільнюса призупинив усі авіарейси — у чому причина

3 лютого 2024 23:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Аеропорт Вільнюса призупинив усі авіарейси — у чому причина
Несправний літак у аеропорту Вільнюса. Фото: lrt.lt
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Аеропорт у Вільнюсі у суботу, 3 лютого, зупинив обслуговування всіх авіарейсів на кілька годин. Це сталося внаслідок інциденту, коли пасажирський лайнер вийшов за межі злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє LRT.

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Видання пише про те, що подія сталася о 14:20 із лайнером від Avion Express, який здійснював чартерний політ із Мілана. Внаслідок цієї події смугу було закрито для всіх повітряних суден до 17:40.

Рейси, що прибувають у цей час, були перенаправлені в інші прилеглі аеропорти, такі як Каунас і Паланга.

Несправний літак в аеропорту Вільнюса
Несправність літака. Фото: LRT

Попередньо, на борту перебували 179 пасажирів та шість членів екіпажу. За словами членів екіпажу, ніхто з тих, хто перебував на борту, не постраждав, і літак був направлений на місце стоянки, де пасажири змогли безпечно покинути його.

Один із пасажирів поділився, що після посадки на смугу, лайнер був змушений відхилитися на трав'яне покриття, перш ніж знову повернутись на смугу.

Наразі триває розслідування, щоб з'ясувати подробиці та причини того, що сталося.

Нагадаємо, що заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма оголосив про значні зусилля України щодо відновлення повітряного сполучення з Києва та Львова. За його словами, влада активно займається питанням відновлення авіасполучення на території України.

Тим часом митники в аеропорту Мюнхена, Німеччина, знайшли у 66-річного пенсіонера з України 455 тис. євро у валізі. Вони конфіскували в нього гроші та розпочали розслідування.

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