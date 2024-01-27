В немецком аэропорту у пенсионера из Украины нашли 455 тыс. евро в чемодане

Деньги, которые нашли у пенсионера из Украины. Фото: zoll.de

Таможенники в аэропорту Мюнхена, Германия, нашли у 66-летнего пенсионера из Украины 455 тыс. евро в чемодане. Они конфисковали у него деньги и начали расследование.

Об этом сообщило Главное таможенное управление в Мюнхене.

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Инцидент произошел еще 19 ноября прошлого года. Во время проверки на входе в терминал пенсионер заявил, что имеет при себе около 300 евро наличными.

После этого перед посадкой неизвестный мужчина передал путешественнику ручную кладь.

"После повторной проверки путешественника в переданной ручной клади обнаружили почти 455 тысяч евро. Наличные конфисковали, а против мужчины начали штрафное производство", — сообщили в таможне Мюнхена.

Спикер ведомства Мари Мюллер отметила, что пенсионер не смог объяснить источники происхождения средств. В настоящее время продолжается расследование по делу.

В комментарии Bild представитель таможни Кристиан Шюттенкопф заявил, что правоохранители проверяют версию об отмывании средств. Если им не удастся подтвердить происхождение наличных, то деньги конфискуют в пользу государства.

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