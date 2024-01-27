Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В немецком аэропорту у пенсионера из Украины нашли 455 тыс. евро в чемодане arrow

В немецком аэропорту у пенсионера из Украины нашли 455 тыс. евро в чемодане

27 января 2024 15:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В немецком аэропорту у пенсионера из Украины нашли 455 тыс. евро в чемодане
Деньги, которые нашли у пенсионера из Украины. Фото: zoll.de
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Таможенники в аэропорту Мюнхена, Германия, нашли у 66-летнего пенсионера из Украины 455 тыс. евро в чемодане. Они конфисковали у него деньги и начали расследование.

Об этом сообщило Главное таможенное управление в Мюнхене.

Читайте также:

Конфискация денег у украинца

Инцидент произошел еще 19 ноября прошлого года. Во время проверки на входе в терминал пенсионер заявил, что имеет при себе около 300 евро наличными.

После этого перед посадкой неизвестный мужчина передал путешественнику ручную кладь.

"После повторной проверки путешественника в переданной ручной клади обнаружили почти 455 тысяч евро. Наличные конфисковали, а против мужчины начали штрафное производство", — сообщили в таможне Мюнхена.

Спикер ведомства Мари Мюллер отметила, что пенсионер не смог объяснить источники происхождения средств. В настоящее время продолжается расследование по делу.

В комментарии Bild представитель таможни Кристиан Шюттенкопф заявил, что правоохранители проверяют версию об отмывании средств. Если им не удастся подтвердить происхождение наличных, то деньги конфискуют в пользу государства.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.

Также мы писали, что чиновнику Национальной академии наук Украины объявлено о подозрении из-за получения взятки за аренду помещения. Его удалось разоблачить в Киеве следователем Подольского управления полиции вместе с сотрудниками СБУ.

Германия
украинцы
аэропорты
деньги
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме