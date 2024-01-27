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У німецькому аеропорту в пенсіонера з України знайшли 455 тис. євро у валізі

27 січня 2024 15:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У німецькому аеропорту в пенсіонера з України знайшли 455 тис. євро у валізі
Гроші, які знайшли у пенсіонера з України. Фото: zoll.de
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Митники в аеропорту Мюнхена, Німеччина, знайшли в 66-річного пенсіонера з України 455 тис. євро у валізі. Вони конфіскували в нього гроші та почали розслідування.

Про це повідомило Головне митне управління в Мюнхені.

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Інцидент стався ще 19 листопада минулого року. Під час перевірки на вході до термінала пенсіонер заявив, що має при собі близько 300 євро готівкою.

Після цього перед посадкою невідомий чоловік передав подорожувальнику ручну поклажу.

"Після повторної перевірки подорожувальника в переданій ручній поклажі виявили майже 455 тисяч євро. Готівку конфіскували, а проти чоловіка розпочали штрафне провадження", — повідомили у митниці Мюнхена.

Речниця відомства Марі Мюллер зазначила, що пенсіонер не зміг пояснити джерела походження коштів. Наразі триває розслідування у справі.

У коментарі Bild представник митниці Крістіан Шюттенкопф заявив, що правоохоронці перевіряють версію про відмивання коштів. Якщо їм не вдасться підтвердити походження готівки, то гроші конфіскують на користь держави.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала голову сільради Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець привласнив земельну ділянку на березі лиману, яка належала державі.

Також ми писали, що чиновнику Національної академії наук України оголошено про підозру через отримання хабаря за оренду приміщення. Його вдалося викрити у Києві слідчим Подільського управління поліції разом зі співробітниками СБУ. 

Німеччина
українці
аеропорти
гроші
пенсіонери

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