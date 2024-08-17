Метеорит пролетів над Україною 17 серпня

Ілюстративне зображення падіння метеору. Фото: Unsplash

У ніч на суботу, 17 серпня, над Україною пролетів метеорит. Явище змогли побачити мешканці Київської та Харківської областей.

Про це повідомляє низка українських Telegram-каналів, зокрема, канал "Obozrevatel.ua".

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Як виглядало падіння

На відео, які опубліковані в соцмережах, відображено момент , як стверджується, падіння метеорита. На деяких кадрах видно, як об'єкт при падінні один, але пізніше розділився на кілька частин.

Офіційних коментарів з боку України, інших країн, організацій чи компаній поки що не було.

Що таке метеорит та зорепад

Метеоритом називають фізичне тіло, що є кам'яно-металевою масою, що падає на Землю з міжпланетного простору. Більшість мають масу від кількох грамів до кількох десятків тонн.

Зорепад, у свою чергу - це природне явище, під час якого вночі в небі можна побачити, як велика кількість метеорів летять на небосхилі.

Коли можна спостерігати зорепад Персеїди

Метеорний потік Персеїди можна спостерігати у період з 23 липня по 22 серпня 2024 року.

Найкраще його було видно з 8 по 14 число, а пік потоку припадав на 12-13 серпня, повідомляло ТСН.