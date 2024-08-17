Метеорит пролетів над Україною 17 серпня

Над Україною помітили метеорит — унікальний момент потрапив на відео
У ніч на суботу, 17 серпня, над Україною пролетів метеорит. Явище змогли побачити мешканці Київської та Харківської областей.
Про це повідомляє низка українських Telegram-каналів, зокрема, канал "Obozrevatel.ua".
Як виглядало падіння
На відео, які опубліковані в соцмережах, відображено момент , як стверджується, падіння метеорита. На деяких кадрах видно, як об'єкт при падінні один, але пізніше розділився на кілька частин.
Офіційних коментарів з боку України, інших країн, організацій чи компаній поки що не було.
Що таке метеорит та зорепад
Метеоритом називають фізичне тіло, що є кам'яно-металевою масою, що падає на Землю з міжпланетного простору. Більшість мають масу від кількох грамів до кількох десятків тонн.
Зорепад, у свою чергу - це природне явище, під час якого вночі в небі можна побачити, як велика кількість метеорів летять на небосхилі.
Коли можна спостерігати зорепад Персеїди
Метеорний потік Персеїди можна спостерігати у період з 23 липня по 22 серпня 2024 року.
Найкраще його було видно з 8 по 14 число, а пік потоку припадав на 12-13 серпня, повідомляло ТСН.
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