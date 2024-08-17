Метеорит пролетел над Украиной 17 августа

Иллюстративное изображение падения метеора. Фото: Unsplash

В ночь на субботу, 17 августа, над Украиной пролетел метеорит. Явление смогли увидеть жители Киевской и Харьковской областей.

Об этом сообщает ряд украинских Telegram-каналов, в частности, канал "Obozrevatel.ua".

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Как выглядело падение

На видео, которые опубликованы в соцсетях, запечатлен момент, как утверждается, падения метеорита. На некоторых кадрах видно, как объект при падении един, но позже разделяется на несколько частей.

Официальных комментариев со стороны Украины, других стран, организаций или компаний, пока что не было.

Что такое метеорит и звездопад

Метеоритом называют физическое тело, представляющее собой каменно-металлическую массу, падающую на Землю из межпланетного пространства. Большинство имеют массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн.

Звездопад, в свою очередь – это природное явление, во время которого ночью в небе можно увидеть, как большое количество метеоров летят на небосводе.

Когда можно наблюдать звездопад Персеиды

Метеорный поток Персеиды можно наблюдать в период с 23 июля по 22 августа 2024 года.

Лучше всего его было видно с 8 по 14 число, а пик потока приходился на 12-13 августа, сообщало ТСН.