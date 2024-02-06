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Безуглу виключили з партії "Слуга народу"

6 лютого 2024 17:47
оновлено: 18:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Безуглу виключили з партії "Слуга народу"
Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Мар'яна Безугла
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народний депутат Мар'яна Безугла добилася свого. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк задовольнила її заяву про вихід із фракції.

Про це Безугла повідомила у Facebook у вівторок, 6 лютого.

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Безугла повідомила, що займала місце в Політичній раді партії, керувала комітетом з національної безпеки та оборони в рамках Політради, була частиною Політичної ради київського відділення, займалася партійним офісом партії в Оболонському районі. Це давало нардепу широкі можливості та значні позиції.

"Всі мої спроби довести, що партії потрібно вибратися із зелених хмар 2019, змінити формат, позиціювання, розсекретити дані щодо воюючих членів партії (а їх чимало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо — усе ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком — це окрема історія. Домоглася, виключили. Фу. Тоді Шуляк підтримала, визнаю", написала депутат.

Думка Безуглої про партію "Слуга народу"

Безугла також повідомила, що все ж таки переконана, що партія "Слуга народу" не така вже й погана. За її словами, у ній працює багато грамотних управлінців і налічуються сотні захоплюючих особистостей серед членів партії. Є потенціал для розвитку.

"Але партія зараз існує за інерцією та без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці", — додала вона.

При цьому вона уточнила, що в Україні партії, які пробиваються до парламенту, зазвичай є тимчасовими лідерськими ініціативами, своєрідними перехідними проєктами.

"Потім обставини змінюються, прокладки перефарбовують під тих самих лідерів/спонсорів в іншому стилі, і напівфабрикат переживає ще один політичний цикл... Тимошенко, Янукович, Порошенко, Яценюк, Садовий, Зеленський, Вакарчук", — додала нардеп.

безугла
Повідомлення Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Безугла написала заяву про вихід із партії та фракції "Слуга народу". У Верховній Раді офіційно ухвалили заяву Безуглої про звільнення.

Втім, на засіданні 6 лютого у Верховній Раді так і не розглянули ухвалу про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За її звільнення з посади віддали свій голос лише 190 народних депутатів.

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
Слуга народу
Україна
нардепи
звільнення
партії
Олена Шуляк

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