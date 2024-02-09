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Звільнення Залужного — прибічник Порошенка закликав українців виходити на Майдан

9 лютого 2024 02:51
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Звільнення Залужного – прихильник Порошенка Карл Волох закликав українців виходити на Майдан
Євромайдан у Києві, 23 лютого 2014 року. Фото: Вікіпедія
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Прихильник експрезидента України Петра Порошенка, блогер Карл Волох після звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного закликав людей виходити на Майдан. Він вважає, що треба відстояти "залізного генерала".

Про це Волох написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, 8 лютого.

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Волох закликав іти на Майдан. Фото: скріншот

Волох закликав виходити на Майдан

"Заяви Залужний не писав і на жодні посади не погоджувався.
АПД. Думаю, варто і нам з вами порадитись щодо зміни стратегії та нових підходів — про що так турбується президент Зеленський. Я планую це почати завтра о 17-й біля стели", — заявив він.

На момент написання статті пост зібрав 5,9 тисяч лайків, близько 800 перепостів та понад 300 коментарів.

Варто зазначити, що чимало їх було в такому ж ключі, як пост Волоха.

"Почати має Київ, а ми з регіонів підтягнемося", — йдеться в першому ж коментарі.

Коментарі до посади Волох. Фото: скріншот

Про те, як Залужний прийшов на головну посаду в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, 4 лютого Зеленський уперше підтвердив свої наміри звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Лідер країни наголосив, що планує замінити деяке керівництво держави, не тільки в армії.

Петро Порошенко
Валерій Залужний
Євромайдан
звільнення

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