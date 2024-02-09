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Увольнение Залужного — сторонник Порошенко призвал украинцев выходить на Майдан

9 февраля 2024 02:51
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Увольнение Залужного — сторонник Порошенко Карл Волох призвал украинцев выходить на Майдан
Евромайдан в Киеве, 23 февраля 2014 года. Фото: Википедия
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Сторонник экс-президента Украины Петра Порошенко, блогер Карл Волох после увольнения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал людей выходить на Майдан. Он считает, что нужно отстоять "железного генерала".

Об этом Волох написал на своей странице в Facebook в четверг, 8 февраля.

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Волох призвал идти на Майдан. Фото: скриншот

Волох призвал выходить на Майдан

"Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался.
АПД. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов — о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра в 17 возле стелы", — заявил он.

На момент написания статьи пост собрал 5,9 тысяч лайков, около 800 перепостов и более 300 комментариев. 

Стоит отметить, что немало из них было в таком же ключе, как пост Волоха.

"Начать должен Киев, а мы из регионов подтянемся", — говорится в первом же комментарии.

Комментарии к посту Волоха. Фото: скриншот

О том, как Залужный пришел в главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку, читайте — в материале Новини.LIVE.

Напомним, 4 февраля Зеленский впервые подтвердил свои намерения уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Лидер страны подчеркнул, что планирует заменить некоторое руководство государства, не только в армии.

Петр Порошенко
Валерий Залужный
Евромайдан
увольнение

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