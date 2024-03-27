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ЗСУ знищили більше об'єктів у Криму, ніж відомо публічно, — Ташева

27 березня 2024 19:18
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Удари по Криму: у Президента розповіли невідомі деталі
Таміла Ташева. Фото: скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна завдає ударів саме по військових об'єктах в окупованому Криму, які є законними цілями для ЗСУ. Це і Керченський міст, і  кораблі, і військові бази. Насправді кількість об'єктів, які вже були знищені Силами оборони, більша, ніж про них відомо публічно.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева. 

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"Крим є законною ціллю для ЗСУ, тим більше Україна завдає удари саме по військових об'єктах Криму — Керченський міст, кораблі, військові бази... Насправді кількість об'єктів, які були знищені ЗСУ, є більшою, ніж про них відомо публічно", — уточнила Ташева.

На її переконання, дії Сил оборони абсолютно законні, вони виконують функції, які й мають виконувати. Це відокремлення РФ від окупованого кримського півострова та від постачання живої сили й озброєння.

"Ми вже потопили чверть російського флоту. І ті, хто підтримував Україну і чинив спротив ще у 2014 році, ставляться до дій ЗСУ достатньо позитивно. Ті, хто приїхав після окупації Криму і перебуває там незаконно, реагують негативно. Тут вже треба розуміти строкатість населення на півострові", — підсумувала Ташева.

Нагадаємо, за словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, нещодавні удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського Флоту у Севастополі обвалили ціни на житло на 20% в окупованому місті. Окрім того, через атаки української армії майже немає інвестицій у нерухомість Криму.

Крим
ЗСУ
Кримський міст
війна в Україні
війна

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