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Удари ЗСУ по Криму та Чорноморському флоту — яка реакція кримчан

27 березня 2024 15:57
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
ЗСУ вдарили по Чорноморському флоту: що кажуть кримчани
Рефат Чубаров. Фото: скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Нещодавні удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського Флоту у Севастополі обвалили ціни на житло на 20% в окупованому місті. Окрім того, через атаки української армії майже немає інвестицій у нерухомість Криму. Подальші удари спонукають деяких кримчан виїжджати, а інших — сильніше чекати на повернення України.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав голова Меджлісу Рефат Чубаров.

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"Чим більше таких ударів, тим більше одні будуть планувати свій виїзд з Криму, а інші — ще сильніше чекатимуть на повернення України. І як тільки ЗСУ наблизяться до Криму, частина кримчан проявить себе, і ми це побачимо. Не буду давати прогнозів, коли ми деокупуємо Крим, але історія показує нам, що це може статися у короткі терміни", — запевнив політик.

що відомо про пожежу в Криму
Удари по Криму. Фото: Скриншот

За словами Чубарова, тривала окупація півострова розплющила очі багатьом з тих, хто хотів до Росії. Однак в Криму все ще залишаються прихильники країни-агресорки, до яких додався один мільйон тих, кого незаконно переселили до Криму із самої РФ.

Однак останнім часом тим, хто думав, що пов'язує своє життя із Кримом, як нібито із російською територією, з кожним днем живеться неспокійно. 

"Вони задумуються над тим, як жити далі. Ми їм підказуємо, що не потрібно нічого чекати і заздалегідь поїхати з Криму. Поки стоїть і Кримський міст, і працюють поромні переправи. Проте сотні кримчан очікують на звільнення: кримські татари, етнічні українці та громадяни інших національностей", — уточнив Чубаров.

Разом з тим, на думку політика, повномасштабна війна, якби це не звучало контраверсійно, але вона дала надію, що Крим буде обов'язково звільнений. 

"Світ об'єднався навколо української держави, напрацьована формула щодо відновлення територіальної цілісності включно з Кримом. Тепер це ніхто під сумнів не ставить. Ну і українська держава та суспільство показали спроможність здійснювати спротив, чого не було у 2014-му, коли Крим захоплювали. Це дало велику надію і люди зараз живуть нею", — підсумував Чубаров.

Нагадаємо, голова Головного управління зовнішньої розвідки України Кирило Буданов анонсував нові висадки спецпризначенців на півострові. За його словами, українські захисники вже здійснили кілька операцій зі знищення окупантів та їхньої військової техніки в тимчасово окупованому Криму.
 

Крим
ЗСУ
Україна
анексія
Росія
флот

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