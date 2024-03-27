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Удары ВСУ по Крыму и Черноморскому флоту — какая реакция крымчан

27 марта 2024 15:57
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
ВСУ ударили по Черноморскому флоту: что говорят крымчане
Рефат Чубаров. Фото: скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Недавние удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского Флота в Севастополе обвалили цены на жилье 20% в оккупированном городе. Кроме того, из-за атак украинской армии почти нет инвестиций в недвижимость Крыма. Дальнейшие удары побуждают некоторых крымчан выезжать, а других — сильнее ждать возвращения Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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"Чем больше таких ударов, тем больше одни будут планировать свой выезд из Крыма, а другие — еще сильнее ждать возвращения Украины. И как только ВСУ приблизятся к Крыму, часть крымчан проявит себя, и мы это увидим. Не буду давать прогнозов, когда мы деоккупируем Крым, но история показывает, что это может произойти в короткие сроки", — заверил политик.

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Удары по Крыму. Фото: Скриншот

По словам Чубарова, длительная оккупация полуострова открыла глаза многим желающим жить в России. Однако в Крыму все еще остаются сторонники страны-агрессора, к которым добавился один миллион тех, кого незаконно переселили в Крым из РФ.

Однако в последнее время тем, кто думал, что связывает свою жизнь с Крымом, как будто бы с российской территорией, с каждым днем живется неспокойно.

"Они задумываются над тем, как жить дальше. Мы им подсказываем, что не нужно ничего ждать и заранее уехать из Крыма. Пока стоит и Крымский мост, и работают паромные переправы. Однако сотни крымчан ожидают освобождения: крымские татары, этнические украинцы и граждане других национальностей", — уточнил Чубаров.

Вместе с тем, по мнению политика, полномасштабная война, как бы это ни звучало контраверсионно, но она дала надежду, что Крым будет обязательно освобожден.

"Мир объединился вокруг украинского государства, наработана формула по восстановлению территориальной целостности, включая Крым. Теперь это никто под сомнение не ставит. Ну и украинское государство и общество показали способность сопротивляться, чего не было в 2014-м, когда Крым захватывали. Это дало большую надежду, и люди сейчас живут ею", — подытожил Чубаров.

Напомним, глава Главного управления внешней разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал новые высадки спецназовцев на полуострове. По его словам, украинские защитники уже совершили несколько операций по уничтожению оккупантов и их военной техники во временно оккупированном Крыму.

Крым
ВСУ
Украина
аннексия
Россия
флот

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