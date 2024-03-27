Удары по Крыму: у Президента рассказали неизвестные детали

Тамила Ташева. Фото: скриншот

Украина наносит удары именно по военным объектам в оккупированном Крыму, которые являются законными целями для ВСУ. Это и Керченский мост, и корабли, и военные базы. На самом деле количество объектов, которые уже были уничтожены Силами обороны, больше, чем о них известно публично.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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"Крым является законной целью для ВСУ, тем более, что Украина наносит удары именно по военным объектам Крыма — Керченский мост, корабли, военные базы... На самом деле количество объектов, которые были уничтожены ВСУ, больше, чем о них известно публично", — уточнила Ташева.

По ее убеждению, действия Сил обороны абсолютно законны, они выполняют функции, которые должны выполнять. Это отделение РФ от оккупированного крымского полуострова и от снабжения живой силой и вооружения.

"Мы уже потопили четверть российского флота. И те, кто поддерживал Украину и сопротивлялся еще в 2014 году, относятся к действиям ВСУ достаточно положительно. Те, кто приехал после оккупации Крыма и находится там незаконно, реагируют негативно. Здесь уже надо понимать пестроту населения на полуострове", — подытожила Ташева.

Напомним, по словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, недавние удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе обвалили цены на жилье на 20% в оккупированном городе. Кроме того, из-за атак украинской армии почти нет инвестиций в недвижимость Крыма.