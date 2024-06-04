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ЗСУ відбивають атаки на семи напрямках — Генштаб назвав втрати Росії

4 червня 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бойові зіткнення з росіянами станом на 4 червня
Український оператор дрона. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у вівторок, 4 червня, розпочалася 832 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб у зведенні у Facebook.

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Ситуація на напрямках 4 червня

На Харківському напрямку з початку доби ворог не проводив активних наступальних дій, українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. Росіяни втратили на цьому напрямку 174 військових протягом вчорашнього дня.

Також наші воїни знищили одну бойову броньовану машину, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено сім артилерійських систем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку було відбито одну ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки, тривають бої в районі Синьківки. Українські захисники не допустили втрат позицій, ворог втратив 125 осіб.

Водночас бійці ЗСУ знищили один танк, два автомобілі та наземний дрон. Крім того, пошкоджено дві артилерійські системи та один зенітно-ракетний комплекс ворога.

На Лиманському напрямку загарбники намагаються наблизитися до наших позицій неподалік Ямполя, але Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку з початку доби українські воїни відбивають штурмові дії ворога в районі Кліщіївки. Оборонці України успішно стримують ворожий натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. Там ворог здійснив уже шість спроб відтіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Птичого.

Відомо, що було відбито дві атаки, а чотири боєзіткнення ще тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль для стримування загарбників та недопущення їх просування в глибину нашої території. Там окупанти втратили 116 осіб загиблими та пораненими, дві бойові броньовані машини, два засоби РЕБ і два автомобілі.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напружена, в районі Красногорівки ворог намагається відтіснити наші підрозділи із займаних позицій, тривають бої.

На Времівському напрямку з початку доби було відбито одну атаку Росії поблизу Старомайорського, наразі триває одне бойове зіткнення в районі Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи біля Кринок, втрат наших позицій не допущено.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, скільки російських військових об'єктів знаходяться на території Криму.

Також начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. 

окупанти
Генштаб ЗСУ
ракетний удар
війна в Україні
Крим
втрати окупантів
російські війська

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