Боевые столкновения с россиянами по состоянию на 4 июня

Украинский оператор дрона. Фото: Генштаб

В Украине во вторник, 4 июня, начались 832 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 137 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб в сводке в Facebook.

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Ситуация на направлениях 4 июня

На Харьковском направлении с начала суток враг не проводил активные наступательные действия, украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи. Россияне потеряли на этом направлении 174 военных в течение вчерашнего дня.

Также наши воины уничтожили одну боевую бронированную машину, 12 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены семь артиллерийских систем, восемь автомобилей и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении была отражена одна вражеская атака вблизи Степной Новоселовки, продолжаются бои в районе Синьковки. Украинские защитники не допустили потери позиций, враг потерял 125 человек.

В то же время бойцы ВСУ уничтожили один танк, два автомобиля и наземный дрон. Кроме того, повреждены две артиллерийские системы и один зенитно-ракетный комплекс врага.

На Лиманском направлении захватчики пытаются приблизиться к нашим позициям недалеко от Ямполя, но Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении с начала суток украинские воины отражают штурмовые действия врага в районе Клищеевки. Защитники Украины успешно сдерживают вражеское давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. Там враг предпринял уже шесть попыток оттеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Птичьего.

Известно, что были отбиты две атаки, а четыре боестолкновения еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по сдерживанию захватчиков и недопущению их продвижения в глубину нашей территории. Там оккупанты потеряли 116 человек погибшими и ранеными, две боевые бронированные машины, два средства РЭБ и два автомобиля.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной, в районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций, продолжаются бои.

На Времивском направлении с начала суток была отбита одна атака России вблизи Старомайорского, сейчас продолжается одно боевое столкновение в районе Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении в районе плацдарма на левобережье Днепра оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения возле Крынок, потери наших позиций не допущены.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

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