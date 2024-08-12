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ЗСУ полонили гламурного "кадирівця" — носив спортивний костюм за 1 000 доларів

12 серпня 2024 06:17
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
"Кадирівців" взяли в полон воїни ЗСУ при спробі розбігтись по Курській області, а вони навіть не чинили супротив
Полонений бойовик "Ахмату" в костюмі Stefano Ricci. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Рейдові групи ЗСУ в Курській області захопили в полон чимало бойовиків батальйону "Ахмат". Ці "кадирівці" були спіймані далеко від лінії бойового зіткнення, адже намагались втекти якомога далі в тил. 

Відповідну інформацію оприлюднив у своєму Telegram проєкт "Хочу жити", що займається питанням російських полонених.

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Як можна помітити на відео, серед полонених присутній один з бойовиків "Ахмату" в італійському спортивному костюмі бренда Stefano Ricci. Такий костюм коштує приблизно 1000 доларів. При цьому звичайні російські військовополонені одягнені в якесь лахміття. В цілому, якщо придивитись, різниця між екіпіруванням "кадирівців" та звичайних російських солдатів відрізняється кардинально.

Як зазначають у проєкті "Хочу жити", піймані "ахматівці" навіть не намагались чинити опір попри всі заяви Рамзана Кадирова про те, що "його бійці не здаються в полон". Мабуть саме через це вони просто хотіли накивати п'ятами та не стали прикривати позиції російських строковиків. 

Чому важливо брати в полон "кадирівців"

Українські військові зазначають, що кожен "кадировець" — це гарний улов. По-перше, у них найліпше та найсучасніше в російській армії зброя та екіпірування, кращих закордонних зразків. Крім того, саме за представників "Ахмату" російська влада готова віддавати на заміну в декілька раз більше українських полонених і міняє "кадирівців" в першу чергу. 

В ЗСУ зазначають, що кадирівський піар і бажання берегти свою гвардію від бойових дій дорого обходяться росіянам. По суті, якби вони захищали кордон, а не ховалися за спинами строковиків на десятій лінії під Курськом, такий швидкий прорив ЗСУ був би неможливий.

"Але на кордоні опинилися звичайні 18-річні строковики і прикордонники. Вони також прийняли правильне рішення не вступати в бій і добровільно здатися в полон, зберігши свої життя", — зазначають автори проєкту.

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ЗСУ окупанти полонені Рамзан Кадиров війна в Україні російські військові Курська область

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