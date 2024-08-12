"Кадыровцев" взяли в плен воины ВСУ при попытке разбежаться по Курской области, а они даже не сопротивлялись

Пленный боевик "Ахмата" в костюме Stefano Ricci. Фото: Скриншот

Рейдовые группы ВСУ в Курской области захватили в плен немало боевиков батальона "Ахмат". Эти "кадыровцы" были пойманы вдали от линии боевого столкновения, ведь они пытались убежать как можно дальше в тыл.

Соответствующую информацию обнародовал в своем Telegram проект "Хочу жить", занимающийся вопросом российских пленных.

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Как можно заметить на видео, среди пленников присутствует один из боевиков "Ахмата" в итальянском спортивном костюме бренда Stefano Ricci. Такой костюм стоит примерно 1000 долларов. При этом обычные российские военнопленные одеты в какие-то лохмотья. В целом, если присмотреться, разница между экипировкой "кадыровцев" и обычных русских солдат отличается кардинально.

Как отмечают в проекте "Хочу жить", пойманные "ахматовцы" даже не пытались сопротивляться несмотря на все заявления Рамзана Кадырова о том, что "его бойцы не сдаются в плен". Видимо именно поэтому они просто хотели трусливо сбежать и не стали прикрывать позиции российских срочников.

Почему важно брать в плен "кадыровцев"

Украинские военные отмечают, что каждый "кадыровец" — это хороший улов. Во-первых, у них лучшее и самое современное в российской армии оружие и экипировка, самых лучших зарубежных образцов. Кроме того, именно за представителей "Ахмата" российские власти готовы отдавать взамен в несколько раз больше украинских пленных и меняют "кадыровцев" в первую очередь.

В ВСУ отмечают, что кадыровский пиар и желание беречь свою гвардию от боевых действий дорого обходятся россиянам. По сути, если бы они защищали границу, а не прятались за спинами срочников на десятой линии под Курском, столь быстрый прорыв ВСУ был бы невозможен.

"Но на границе оказались обычные 18-летние срочники и пограничники. Они также приняли правильное решение не вступать в бой и добровольно сдаться в плен, сохранив свои жизни", — отмечают авторы проекта.