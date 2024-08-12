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Могут ударить сотней ракет — Киев готовится к мести Москвы за Курскую область

12 августа 2024 05:08
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Российские оккупанты могут ударить по Верховной Раде или зданию Правительства сотней ракеты, чтобы отомстить за Курскую область
Ракета "Искандер" армии РФ. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Британским журналистам один из чиновников Минобороны Украины на условиях анонимности сообщил, что Киев готовится отражать ракетные и бомбовые атаки, которые возможны после того, как ВСУ вошли в Курскую область. Причем подразумеваются мощные ракетные атаки даже с сотней запусков.

Об этом 11 августа, в воскресенье пишет The Times.

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Минобороны просчитывает сейчас варианты мести со стороны Кремля в виде не только ракетных атак, но и масштабных атак дронов-камикадзе, отмечает собеседник издания. Такие удары могут быть нанесены по так называемым "центрам принятия решений" в Киеве, например, по Верховной Раде или зданию Правительства.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", – говорит The Times.

По мнению собеседника The Times, это может оказаться большой проблемой для противовоздушных сил Украины. Однако в Минобороны Украины верят, что смогут отразить подобные атаки.

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