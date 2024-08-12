Россия хочет пожаловаться Совбезу ООН на действия ВСУ в Курской области, поэтому собирает неформальное совещание

Зал Совбеза ООН. Фото: Википедия

Во вторник состоится неформальное заседание Совбеза ООН, которое созывает Россия. Главная цель – пожаловаться членам совета на действия Украины.

Об этом 12 августа в понедельник сообщает собственный корреспондент Укринформ.

Читайте также:

На что именно будет жаловаться Россия

По информации корреспондента, РФ хочет пожаловаться на военные действия ВСУ на территории Курской области. Российские дипломаты уже разослали членам совета соответствующие письма, где в качестве темы неформального заседания указана тема "преступлений, совершенных киевскими властями".

Встреча состоится по так называемой "формуле Арии". Ее автором является дипломат из Венесуэлы Диего Ария, осудивший Россию за использование этого формата для распространения лжи и оправдания агрессии против Украины.

"Моя формула никогда не предназначалась для использования криминально-мафиозными режимами, такими как Путинский", — подчеркнул дипломат.