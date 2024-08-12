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Будет канючить по поводу Украины — Россия собирает совет безопасности ООН

12 августа 2024 02:52
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Россия хочет пожаловаться Совбезу ООН на действия ВСУ в Курской области, поэтому собирает неформальное совещание
Зал Совбеза ООН. Фото: Википедия
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во вторник состоится неформальное заседание Совбеза ООН, которое созывает Россия. Главная цель – пожаловаться членам совета на действия Украины.

Об этом 12 августа в понедельник сообщает собственный корреспондент Укринформ.

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По информации корреспондента, РФ хочет пожаловаться на военные действия ВСУ на территории Курской области. Российские дипломаты уже разослали членам совета соответствующие письма, где в качестве темы неформального заседания указана тема "преступлений, совершенных киевскими властями".

Встреча состоится по так называемой "формуле Арии". Ее автором является дипломат из Венесуэлы Диего Ария, осудивший Россию за использование этого формата для распространения лжи и оправдания агрессии против Украины.

"Моя формула никогда не предназначалась для использования криминально-мафиозными режимами, такими как Путинский", — подчеркнул дипломат.

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