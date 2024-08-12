Росія хоче пожалітись радбезу ООН на дії ЗСУ в Курській області, тому збирає неформальну нараду

Зала ради безпеки ООН. Фото: Вікіпедія

У вівторок відбудеться неформальне засідання ради безпеки ООН, яке скликає Росія. Головна мета — пожалітись членам ради на дії України.

Про це 12 серпня, у понеділок повідомляє власний кореспондент Укрінформ.

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За інформацією кореспондента, РФ хоче поскаржитись на військові дії ЗСУ на території Курської області. Російські дипломати вже розіслали членам ради відповідні листи, де у якості теми неформального засідання вказана тема "злоченів, скоєних київською владою".

Зустріч відбудеться за так званою "формулою Арії". Її автором є дипломат з Венесуели Дієго Арія, що засудив Росію за використання цього формату для поширення брехні та виправдання агресії проти України.

"Моя формула ніколи не призначалася для використання кримінально-мафіозними режимами, такими як путінський", — наголосив дипломат.