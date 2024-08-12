Росія хоче пожалітись радбезу ООН на дії ЗСУ в Курській області, тому збирає неформальну нараду

Буде канючити щодо України — Росія збирає раду безпеки ООН
У вівторок відбудеться неформальне засідання ради безпеки ООН, яке скликає Росія. Головна мета — пожалітись членам ради на дії України.
Про це 12 серпня, у понеділок повідомляє власний кореспондент Укрінформ.
На що саме буде жалітись Росія
За інформацією кореспондента, РФ хоче поскаржитись на військові дії ЗСУ на території Курської області. Російські дипломати вже розіслали членам ради відповідні листи, де у якості теми неформального засідання вказана тема "злоченів, скоєних київською владою".
Зустріч відбудеться за так званою "формулою Арії". Її автором є дипломат з Венесуели Дієго Арія, що засудив Росію за використання цього формату для поширення брехні та виправдання агресії проти України.
"Моя формула ніколи не призначалася для використання кримінально-мафіозними режимами, такими як путінський", — наголосив дипломат.
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