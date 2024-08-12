Російські окупанти можуть вдарити по Верховній Раді чи будівлю Уряду сотнею ракети, щоб помститись за Курську область

Ракета "Іскандер" армії РФ. Фото: росЗМІ

Британським журналістам один із високопосадовців Міноборони України на умовах анонімності повідомив, що Київ готується відбивати ракетні та бомбові атаки, що можливі після того, як ЗСУ увійшли в Курську область. Причому маються на увазі потужні ракетні атаки навіть із сотнею запусків.

Про це 11 серпня, у неділю пише The Times.

Читайте також:

До яких атак готується Україна

Міноборони проробляє зараз варіанти помсти з боку Кремля у вигляді не тільки ракетних атак, але і масштабних атак дронів-камікадзе, зазначає співбесідник видання. Такі удари можуть бути нанесені по так званих "центрах прийняття рішень" у Києві, наприклад по Верховній Раді чи будівлі Уряду.

"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", — каже джерело The Times.

На думку співрозмовника The Times, це може стати великою проблемою для протиповітряних сил України. Проте у Міноборони України вірять, що зможуть відбити такі атаки.