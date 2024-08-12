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Можуть вдарити сотнею ракет — Київ готується до помсти Москви за Курську область

12 серпня 2024 05:08
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Російські окупанти можуть вдарити по Верховній Раді чи будівлю Уряду сотнею ракети, щоб помститись за Курську область
Ракета "Іскандер" армії РФ. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Британським журналістам один із високопосадовців Міноборони України на умовах анонімності повідомив, що Київ готується відбивати ракетні та бомбові атаки, що можливі після того, як ЗСУ увійшли в Курську область. Причому маються на увазі потужні ракетні атаки навіть із сотнею запусків.

Про це 11 серпня, у неділю пише The Times.

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Міноборони проробляє зараз варіанти помсти з боку Кремля у вигляді не тільки ракетних атак, але і масштабних атак дронів-камікадзе, зазначає співбесідник видання. Такі удари можуть бути нанесені по так званих "центрах прийняття рішень" у Києві, наприклад по Верховній Раді чи будівлі Уряду. 

"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", — каже джерело The Times.

На думку співрозмовника The Times, це може стати великою проблемою для протиповітряних сил України. Проте у Міноборони України вірять, що зможуть відбити такі атаки.

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