Російські окупанти можуть вдарити по Верховній Раді чи будівлю Уряду сотнею ракети, щоб помститись за Курську область

Можуть вдарити сотнею ракет — Київ готується до помсти Москви за Курську область
Британським журналістам один із високопосадовців Міноборони України на умовах анонімності повідомив, що Київ готується відбивати ракетні та бомбові атаки, що можливі після того, як ЗСУ увійшли в Курську область. Причому маються на увазі потужні ракетні атаки навіть із сотнею запусків.
Про це 11 серпня, у неділю пише The Times.
До яких атак готується Україна
Міноборони проробляє зараз варіанти помсти з боку Кремля у вигляді не тільки ракетних атак, але і масштабних атак дронів-камікадзе, зазначає співбесідник видання. Такі удари можуть бути нанесені по так званих "центрах прийняття рішень" у Києві, наприклад по Верховній Раді чи будівлі Уряду.
"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", — каже джерело The Times.
На думку співрозмовника The Times, це може стати великою проблемою для протиповітряних сил України. Проте у Міноборони України вірять, що зможуть відбити такі атаки.
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