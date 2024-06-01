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ЗСУ майстерно знищили десятки одиниць техніки ворога та більше тисячі окупантів — зведення Генштабу

1 червня 2024 08:27
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
ЗСУ майстерно знищили десятки одиниць техніки ворога та більше тисячі окупантів — зведення Генштабу
Українські військові. Фото: REUTERS, Thomas Peter
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.  За минулу добу ворог втратив 1130 окупантів та 12 танків, знищені також 44 артилерійські системи 

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у суботу, 1 червня.

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Втрати РФ на війні з Україною станом на 1 червня

За даними Генштабу, армія РФ втратила:

  • особового складу — близько 508780 (+1130) осіб;
  • танків — 7740 (+12) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14947 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем — 13184 (+44) одиниць;
  • РСЗВ — 1088 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 815 (+0) одиниць;
  • літаків — 357 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10617 (+30) одиниць;
  • крилатих ракет — 2230 (+1) одиниць;
  • кораблів/катерів — 27 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18006 (+101) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2181 (+17) одиниця.
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Втрати РФ. Фото: Генштаб


Нагадаємо, що дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян заявив, що країна порахувала, скільки російських військових загинули на війні проти України. За його даними, втрати армії Росії перевищили 465 тис. осіб.

Раніше ми писали, що у ніч проти 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Російські військові використовували її для підтримки своїх військ на окупованому півострові Крим.

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