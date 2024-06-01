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ВСУ мастерски уничтожили десятки единиц техники врага и более тысячи оккупантов — сводка Генштаба

1 июня 2024 08:27
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
ВСУ мастерски уничтожили десятки единиц техники врага и более тысячи оккупантов — сводка Генштаба
Украинские военные. Фото: REUTERS, Thomas Peter
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о значительных потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину. За минувшие сутки враг потерял 1130 оккупантов и 12 танков, уничтожены также 44 артиллерийские системы

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в субботу, 1 июня.

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Потери РФ на войне с Украиной по состоянию на 1 июня

По данным Генштаба, армия РФ потеряла:

  • личного состава — около 508780 (+1130) человек;
  • танков — 7740 (+12) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14947 (+12) единиц;
  • артиллерийских систем — 13184 (+44) единицы;
  • РСЗО — 1088 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 815 (+0) единиц;
  • самолетов — 357 (+0) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 10617 (+30) единиц;
  • крылатых ракет — 2230 (+1) единиц;
  • кораблей/катеров — 27 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 18006 (+101) единиц;
  • специальной техники — 2181 (+17) единица.
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Утраты РФ. Фото: Генштаб


Напомним, что дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нараян заявил, что страна сосчитала, сколько российских военных погибли на войне против Украины. По его данным, потери армии России превысили 465 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Российские военные использовали ее для поддержки своих войск на оккупированном полуострове Крым.

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