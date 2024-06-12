Росія відправляє професійні ДРГ для прориву українського кордону

Ситуація на українському кордоні. Фото: Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід"

Росія відправляє на український кордон досить професійні диверсійно-розвідувальні групи. Збройні сили України застосовують проти ворожих ДРГ тактичні прийоми.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Північ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону в середу, 12 червня.

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"Наша розвідка відстежує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час — і торік, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", — повідомив Мисник.

Речник ОК "Північ" пояснив, тактика українських військових полягає у тому, щоб навіть на підході до кордону можна було виявляти та ліквідовувати ці ДРГ.

За словами Мисника, немає інформації щодо кадировців у складі ДРГ, або розвідників з боку Росії. Зазвичай, кадировці виконують завдання як загороджувальні загони. Спікер зазначив, що, як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах кадирівців не дуже активно застосовували.

Нагадаємо, в Харківській області Сили оборони контролюють ситуацію та стримують наступ російських загарбників. Більша частина Вовчанська залишається під контролем українських військових.

Українські військові продовжують обороняти Харківщину. Розвідники показали, як нищать піхоту й техніку ворога.

Ситуація на кордоні України з Росією залишається напруженою. Як повідомляв речник ДПСУ Андрій Демченко, окупанти можуть повторити наступ у Сумській області.