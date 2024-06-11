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Розвідники показали, як нищать російську піхоту і техніку на Харківщині

11 червня 2024 16:17
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Улинець Юлія
редактор
Розвідники показали, як нищать піхоту та техніку ворога
Знищена ворожа техніка. Фото: uscc.org.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Українські військові продовжують обороняти Харківщину. Розвідники показали, як нищать піхоту й техніку ворога.

Відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок, 11 червня.

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Повідомляється, що воїни підрозділу ГУР МО України Ghost продовжують гнати російських загарбників із Харківської області.

За словами розвідників, живу силу ворога воїни перетворюють на неживу і безсилу, нищать спостережне обладнання росіян, а також знаходять замасковану в лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній.

Нагадаємо, дозвіл Україні бити американською зброєю по території РФ дав можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора.  Проте українські сили все ще обмежені в ударах по території Росії.

До слова, українські Збройні сили продовжують цілеспрямовано знищувати нафтову промисловість Росії. Такі атаки суттєво ускладнюють ворогу виконання військових завдань.

Також ми писали, що український безпілотний літальний апарат атакував російський корабель біля порту Єйськ Азовського моря.

розвідка
російські війська
Міноборони
окупанти
ГУР
війна в Україні
військова техніка

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