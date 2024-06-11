Розвідники показали, як нищать піхоту та техніку ворога

Знищена ворожа техніка. Фото: uscc.org.ua

Українські військові продовжують обороняти Харківщину. Розвідники показали, як нищать піхоту й техніку ворога.

Відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок, 11 червня.

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Повідомляється, що воїни підрозділу ГУР МО України Ghost продовжують гнати російських загарбників із Харківської області.

За словами розвідників, живу силу ворога воїни перетворюють на неживу і безсилу, нищать спостережне обладнання росіян, а також знаходять замасковану в лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній.

Нагадаємо, дозвіл Україні бити американською зброєю по території РФ дав можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора. Проте українські сили все ще обмежені в ударах по території Росії.

До слова, українські Збройні сили продовжують цілеспрямовано знищувати нафтову промисловість Росії. Такі атаки суттєво ускладнюють ворогу виконання військових завдань.

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