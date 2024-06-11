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Разведчики показали, как уничтожают российскую пехоту и технику в Харьковской области

11 июня 2024 16:17
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Улинец Юлия
редактор
Разведчики показали, как уничтожают пехоту и технику врага
Уничтоженная вражеская техника. Фото: uscc.org.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Украинские военные продолжают защищать Харьковскую область. Разведчики показали, как уничтожают пехоту и технику врага.

Видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины во вторник, 11 июня.

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Защитники уничтожили российскую военную технику в Харьковской области

Сообщается, что воины подразделения ГУР МО Украины Ghost продолжают выгонять российских захватчиков из Харьковской области.

По словам разведчиков, живую силу врага воины превращают в неодушевленную и бессильную, уничтожают наблюдательное оборудование россиян, а также находят замаскированную в лесу бронетехнику оккупантов и немедленно наносят прицельные удары по ней.

Напомним, разрешение Украине бить американским оружием по территории РФ дало возможность уменьшить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора. Тем не менее, украинские силы все еще ограничены в ударах по территории России.

К слову, украинские Вооруженные силы продолжают целенаправленно уничтожать нефтяную промышленность России. Такие атаки существенно усложняют врагу выполнение военных задач.

Также мы писали, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал российский корабль около порта Ейск Азовского моря.

разведка
российские войска
Минобороны
оккупанты
ГУР
война в Украине
военная техника

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