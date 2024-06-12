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ВСУ фиксируют на границе профессиональные российские ДРГ — что известно

12 июня 2024 09:42
- Галина Шподарева
Россия отправляет профессиональные ВРГ для прорыва украинской границы
Ситуация на границе. Фото: Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад"
- Галина Шподарева

Россия отправляет на украинскую границу достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы. Вооруженные силы Украины применяют против вражеских ДРГ тактические приемы.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Север" Вадим Мысник в эфире телемарафона в среду, 12 июня.

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"Наша разведка отслеживает действия находящихся по ту сторону границы сил. И, конечно, все время — и в прошлом, и в этом году, и зимой, и весной — здесь работают профессиональные диверсанты именно со стороны РФ. Не нужно недооценивать врага", — сообщил Мысник.

Спикер ОК "Север" пояснил, что тактика украинских военных состоит в том, чтобы даже на подходе к границе можно было выявлять и ликвидировать эти ДРГ.

По словам Мысника, нет информации о кадыровцах в составе ДРГ или разведчиках со стороны России. Обычно кадыровцы выполняют задачи как заградительные отряды. Спикер отметил, что, как показывает опыт, в штурмовых или разведгруппах кадыровцев не очень активно применяли.

Напомним, в Харьковской области Силы обороны контролируют ситуацию и сдерживают наступление российских захватчиков. Большая часть Волчанска остается под контролем украинских военных.

Украинские военные продолжают защищать Харьковщину. Разведчики показали, как уничтожают пехоту и технику врага.

Ситуация на границе Украины с Россией остается напряженной. Как сообщал спикер ГНСУ Андрей Демченко, оккупанты могут повторить наступление в Сумской области.

разведка
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война
граница
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ВСУ

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