Курська область потрібна для того, щоб змусити Путіна піти на переговори, заявляє Зеленський

ЗСУ в Курській області. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України планують і надалі контролювати частину Курської області. Утримування російських територій є планом України.

Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський.

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За словами Володимира Зеленського, контроль над російськими територіями — невіддільна частина його плану перемоги, який представлять західним партнерам.

Україна планує утримувати російські території в Курській області, доки Путін не піде на перемовини.

"Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо приносити туди наш український спосіб життя", — заявив в інтерв'ю Зеленський.

Зеленський також сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати взяти під контроль більше російської території. Президент додав, що адміністрація Джо Байдена не знала про операцію, і вона трималася в суворій таємниці навіть всередині України.