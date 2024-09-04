Курська область потрібна для того, щоб змусити Путіна піти на переговори, заявляє Зеленський

ЗСУ будуть утримувати Курську область — Зеленський розповів про свій план
Сили оборони України планують і надалі контролювати частину Курської області. Утримування російських територій є планом України.
Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський.
В чому полягає план Зеленського щодо Курської області
За словами Володимира Зеленського, контроль над російськими територіями — невіддільна частина його плану перемоги, який представлять західним партнерам.
Україна планує утримувати російські території в Курській області, доки Путін не піде на перемовини.
"Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо приносити туди наш український спосіб життя", — заявив в інтерв'ю Зеленський.
Зеленський також сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати взяти під контроль більше російської території. Президент додав, що адміністрація Джо Байдена не знала про операцію, і вона трималася в суворій таємниці навіть всередині України.
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