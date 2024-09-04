Курская область нужна для того, чтобы вынудить Путина пойти на переговоры, заявляет Зеленский

ВСУ в Курской области. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины планируют и дальше контролировать часть Курской области. Удерживание российских территорий является планом Украины.

Об этом в интервью NBC News заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам Владимира Зеленского, контроль над российскими территориями — неотъемлемая часть его плана победы, который представят западным партнерам.

Украина планирует удерживать российские территории в Курской области, пока Путин не пойдет на переговоры.

"Нам не нужна их земля. Мы не хотим приносить туда наш украинский образ жизни", — заявил в интервью Зеленский.

Зеленский также сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться взять под контроль больше российской территории. Президент добавил, что администрация Джо Байдена не знала об операции, и она держалась в строжайшей тайне даже внутри Украины.