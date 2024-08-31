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США не отправят гражданских специалистов в Украину для обслуживания F-16 — WSJ

31 августа 2024 11:53
Дмитрий Галушка - Редактор
США не отправят в Украину специалистов для обслуживания F-16
Истребители F-16. Фото иллюстративный: US Air Force
Дмитрий Галушка - Редактор

Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена якобы отклонила предложение отправить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16. Это обусловлено опасениями по безопасности американских специалистов.

Об этом со ссылкой на "американских чиновников" сообщила газета The Wall Street Journal.

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Совет национальной безопасности Белого дома рассматривал предложение отправить гражданских подрядчиков в Украину, чтобы обслуживать истребители F-16 и другую военную технику, но разведка и другие ведомства пока считают такой шаг слишком рискованным.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность по поводу перспективы нападения России на американских подрядчиков в Украине", — сказал WSJ один из чиновников США на условиях анонимности.

В то же время, у американской стороны есть надежда, что европейские страны возьмут на себя "большую, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16" в Украине, говорится в материале.

Администрация Байдена ранее не исключала отправки американских подрядчиков в Украину, но не рассчитывала, что они отправятся туда в ближайшее время.

Об отказе отправлять персонал для обслуживания F-16 стало известно после того, как Украина потеряла первый истребитель, получивший несколько недель назад от западных союзников.

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