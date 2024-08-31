США не відправить в Україну спеціалістів для обслуговування F-16

США не відправить цивільних спеціалістів в Україну для обслуговування F-16 — WSJ
Адміністрація Президента Сполучених Штатів Джо Байдена нібито відхилила пропозицію відправити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема винищувачів F-16. Це зумовлено побоюваннями щодо безпеки американських спеціалістів.
Про це з посиланням на "американських посадовців" повідомила газета The Wall Street Journal.
Американські підрядники не прибудуть до України
Рада національної безпеки Білого дому розглядала пропозицію відправити цивільних підрядників в Україну, щоб обслуговувати винищувачі F-16 та іншу військову техніку, але розвідка та інші відомства поки що вважають такий крок занадто ризикованим.
"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння стосовно перспективи нападу Росії на американських підрядників в Україні", — сказав WSJ один із посадовців США на умовах анонімності.
Водночас в американської сторони є надія, що європейські країни візьмуть на себе "більшу, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16" в Україні, йдеться в матеріалі.
Адміністрація Байдена раніше не виключала відправки американських підрядників в Україну, але не розраховувала, що вони поїдуть туди найближчим часом.
Про відмову відправляти персонал для обслуговування F-16 стало відомо після того, як Україна втратила перший винищувач, який отримала кілька тижнів тому від західних союзників.
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