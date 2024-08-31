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США не відправить цивільних спеціалістів в Україну для обслуговування F-16 — WSJ

31 серпня 2024 11:53
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
США не відправить в Україну спеціалістів для обслуговування F-16
Винищувачі F-16. Фото ілюстративне: US Air Force
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Адміністрація Президента Сполучених Штатів Джо Байдена нібито відхилила пропозицію відправити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема винищувачів F-16. Це зумовлено побоюваннями щодо безпеки американських спеціалістів.

Про це з посиланням на "американських посадовців" повідомила газета The Wall Street Journal.

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Рада національної безпеки Білого дому розглядала пропозицію відправити цивільних підрядників в Україну, щоб обслуговувати винищувачі F-16 та іншу військову техніку, але розвідка та інші відомства поки що вважають такий крок занадто ризикованим.

"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння стосовно перспективи нападу Росії на американських підрядників в Україні", — сказав WSJ один із посадовців США на умовах анонімності.

Водночас в американської сторони є надія, що європейські країни візьмуть на себе "більшу, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16" в Україні, йдеться в матеріалі.

Адміністрація Байдена раніше не виключала відправки американських підрядників в Україну, але не розраховувала, що вони поїдуть туди найближчим часом.

Про відмову відправляти персонал для обслуговування F-16 стало відомо після того, як Україна втратила перший винищувач, який отримала кілька тижнів тому від західних союзників.

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