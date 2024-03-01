"Золота" бруківка — у Чернівцях на ремонт вулиці виділили десятки мільйонів гривень

Вулиця Марії Заньковецької у Чернівцях. Фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці

Мерія Чернівців планує реконструювати вулицю Марії Заньковецької, зробивши її після реконструкції пішохідною. Щоправда, на оздоблення вулиці планують використати елітну бруківку, вартістю у майже 48 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з розслідування "Наші гроші".

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Автори реконструкції, як заявив під час "Європейського тижня мобільності" архітектор Богдан Курніцький, прагнуть зосередитись на безбар'єрності та озеленені території. Відреставрована вулиця матиме острівці очікування, зелені зони, а також місця під проведення заходів, чи розміщення літніх майданчиків.

Майбутній вигляд вулиці Заньковецької після реставрації. Джерело: Чернівецька міська рада

Роботу над ремонтом вулиці отримало ТОВ "Техно-Буд-Центр". До осені поточного року вони мають повністю завершити всі роботи, за майже 48 мільйонів гривень, згідно з опублікованим тендером.

Тендер на ремонт вулиці. Джерело: Prozorro

Окрему увагу привернув матеріал, який мав оздобити вулицю. Ним виявився лабрадорит — різновид граніту, який використовується у ландшафтному дизайні при оздобленні доріг. Вартість мінералу у кошторисі зазначена у 4 135 грн/кв. м, тоді як ринкова вартість лабрадориту становить від 537 грн/кв. м до 1 289 грн/кв. м, що набагато дешевше.

Реакція містян на реконструкцію вулиці

Активісти на засіданні Чернівецької міськради. Джерело: Чернівецький промінь

Мешканці міста створили петицію із закликом скасувати скандальний тендер. Авторкою виступила місцева активістка Наталя Сандулович.

"Волонтери та родичі військовослужбовців — ті, хто справді вболіває за захисників та Перемогу, 24/7 проводять збори коштів на придбання всього необхідного для військових. Жебракують по соцмережах на Перемогу, в той час, як кошти міського бюджету спрямовують на туристичну привабливість міста! Вибачте, але для кого ми робимо місто туристично привабливим, коли дозволяємо гинути цвіту нації? Вимагаємо скасувати тендер по ремонту вулиці Марії Заньковецької та спрямувати ці кошти на закупівлю дронів і забезпечення потреб наших захисників", — йдеться в петиції.

Проте міська влада не підтримала петицію.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі витратили з держбюджету 10,8 мільйона гривень на покупку для працівників ТЦК СП 12 новітніх седанів Toyota Corolla 2024 року виробництва.

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