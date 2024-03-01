"Золотая" брусчатка — в Черновцах на ремонт улицы выделили десятки миллионов гривен

Улица Марии Заньковецкой в Черновцах. Фото: Мария Пайлик/Суспільне Чернівці

Мэрия Черновцов планирует реконструировать улицу Марии Заньковецкой, сделав ее после реконструкции пешеходной. Правда, на украшение улицы планируют использовать элитную брусчатку, стоимостью почти 48 миллионов гривен.

Об этом стало известно из расследования "Наші гроші".

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Авторы реконструкции, как заявил во время "Европейской недели мобильности" архитектор Богдан Курницкий, стремятся сосредоточиться на безбарьерности и озеленении территории. Отреставрированная улица будет иметь островки ожидания, зеленые зоны, а также места под проведение мероприятий или размещение летних площадок.

Будущий вид улицы Заньковецкой после реставрации. Источник: Черновецкий городской совет

Работу над ремонтом улицы получило ООО "Техно-Строй-Центр". К осени текущего года они должны полностью завершить все работы, почти за 48 миллионов гривен, согласно опубликованному тендеру.

Тендер на ремонт улицы. Источник: Prozorro

Отдельное внимание привлек материал, который должен был украсить улицу. Им оказался лабрадорит — разновидность гранита, который используется в ландшафтном дизайне при украшении дорог. Стоимость минерала в смете указана в 4135 грн/кв. м, в то время как рыночная стоимость лабрадорита составляет от 537 грн/кв. м до 1289 грн/кв. м, что гораздо дешевле.

Реакция горожан на реконструкцию улицы

Активисты на заседании Черновецкого горсовета. Источник: Черновецкий луч

Жители города создали петицию с призывом упразднить скандальный тендер. Автором выступила местная активистка Наталья Сандулович.

"Волонтеры и родственники военнослужащих — действительно болеют за защитников и Победу, 24/7 проводят сборы средств на приобретение всего необходимого для военных. Попрошайничают по соцсетям на Победу, в то время как средства городского бюджета направляют на туристическую привлекательность города! Извините, но для кого мы делаем город туристически привлекательным, когда позволяем погибать цвету нации? Требуем отменить тендер по ремонту улицы Марии Заньковецкой и направить эти средства на закупку дронов и обеспечение потребностей наших защитников", — говорится в заявлении.

Однако городские власти не поддержали петицию.

Напомним, ранее в Днепре потратили из госбюджета 10,8 миллионов гривен на покупку для работников ТЦК СП 12 новейших седанов Toyota Corolla 2024 года производства.

Также мы писали и о том, как киевский Апелляционный суд заказал услуги по уборке судебных залов стоимостью в 46 млн гривен.