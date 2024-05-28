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Змагуни замість спортсменів — Фаріон пояснила новий варіант українського слова

28 травня 2024 14:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мовознавиця Ірина Фаріон пояснила свій варіант слова "спортсмен"
Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишня нардепка та мовознавиця Ірина Фаріон пояснила, що слово "спортсмен" українською має звучати по-іншому. На її думку, правильний варіант цього слова — "змагун".

Про це вона розповіла в інтервʼю Sport-express.ua.

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Не "спортсмен", а "змагун"

Така заява від експолітикині прозвучала на тлі визначення спортсменів через їхнє спілкування російською.

"Якщо раніше абсолютна більшість українських спортсменів, по-нашому змагунів або спортовців, говорили мовою ворога та ще й хизувалися цим, то зараз ситуація покращилася", — запевнила мовознавиця.

Фаріон зазначила, що не слідкує за діалектами всіх спортсменів поспіль, проте відстежила таку тенденцію. Також вона розповіла, що її улюблений вид спорту — плавання, та якби вона почала тренуватися, то тренер оцінив би її незадовільно.

"До війни і ковіду я плавала систематично. Я самоучка, і якби тренер з плавання подивився, як я пливу, то поставив би мені мінус десять балів", — додала екснардепка.

Нагадаємо, що раніше Львівський апеляційний суд розглядав справу щодо її поновлення на посаді викладачки Львівської політехніки.

Проте Фаріон заявила, що якщо не віднайде справедливості в Україні, то звернеться до Європейського суду.

російська мова
Україна
українська мова
плавання
Ірина Фаріон
спортсмени

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