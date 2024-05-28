Языковед Ирина Фарион объяснила свой вариант слова "спортсмен"

Ирина Фарион. Фото: скриншот из видео

Бывшая нардеп и языковед Ирина Фарион объяснила, что слово "спортсмен" на украинском должно звучать по-другому. По ее мнению, правильный вариант этого слова — "змагун".

Об этом она рассказала в интервью Sport-express.ua.

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Не "спортсмен", а "змагун"

Такое заявление от экс-политика прозвучало на фоне определения спортсменов из-за их общения на русском языке.

"Если раньше абсолютное большинство украинских спортсменов, по нашему соревнователям или спортсменам, говорили на языке врага да еще и кичились этим, то сейчас ситуация улучшилась", — заверила языковед.

Фарион отметила, что не следит за диалектами всех спортсменов подряд, однако отследила такую тенденцию. Также она рассказала, что ее любимый вид спорта — плавание, и если бы она начала тренироваться, то тренер оценил ее неудовлетворительно.

"До войны и ковида я плавала систематически. Я самоучка, и если бы тренер по плаванию посмотрел, как я плыву, то поставил бы мне минус десять баллов", — добавила экс-нардепк.

Напомним, что ранее Львовский апелляционный суд рассматривал дело о ее возобновлении в должности преподавателя Львовской политехники.

Однако Фарион заявила, что если не найдет справедливости в Украине, то обратится в Европейский суд.