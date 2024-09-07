З'явився супутниковий знімок з наслідками вибуху складу у Воронезькій області

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У мережі оприлюднили перший супутниковий знімок російського складу боєприпасів у селищі Солдатське Воронезької області після вибуху та пожежі. Знімок свідчить про велику площу поширення вогню.

Супутниковий знімок опублікував користувач Special Kherson Cat у соціальній мережі X.

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Склад боєприпасів у Воронезькій області

Зранку у суботу, 7 вересня, у Воронезькій області Росії вибухнув склад боєприпасів. Російська влада заявляла, що сили ППО та засоби РЕБ в Острогозькому районі, де розташований склад, нібито "подавили" роботу безпілотника.

Повідомляється, що вибух був спричинений атакою безпілотника, який впав на територію складу та спровокував пожежу, що згодом перекинулася на боєприпаси. Від займання вони почали вибухати один за одним.

Російська влада заявила, що постраждалих немає, однак там оголосили евакуацію для одного з сіл, яке неподалік складу. Зазначимо, що склад розташований за 120 кілометрів від кордону між Україною та Росією.

Наслідки пожежі зі супутника

Користувач Special Kherson Cat оприлюднив супутниковий знімок, де позначив масштаби пожежі. Судячи зі знімку, вогонь охопив велику територію.