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З'явилися перші супутникові знімки складу боєприпасів у Воронезькій області після пожежі

7 вересня 2024 09:24
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
З'явився супутниковий знімок з наслідками вибуху складу у Воронезькій області
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У мережі оприлюднили перший супутниковий знімок російського складу боєприпасів у селищі Солдатське Воронезької області після вибуху та пожежі. Знімок свідчить про велику площу поширення вогню.

Супутниковий знімок опублікував користувач Special Kherson Cat у соціальній мережі X.

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Склад боєприпасів у Воронезькій області 

Зранку у суботу, 7 вересня, у Воронезькій області Росії вибухнув склад боєприпасів. Російська влада заявляла, що сили ППО та засоби РЕБ в Острогозькому районі, де розташований склад, нібито "подавили" роботу безпілотника.

Повідомляється, що вибух був спричинений атакою безпілотника, який впав на територію складу та спровокував пожежу, що згодом перекинулася на боєприпаси. Від займання вони почали вибухати один за одним.

Російська влада заявила, що постраждалих немає, однак там оголосили евакуацію для одного з сіл, яке неподалік складу. Зазначимо, що склад розташований за 120 кілометрів від кордону між Україною та Росією.

Наслідки пожежі зі супутника

Користувач Special Kherson Cat оприлюднив супутниковий знімок, де позначив масштаби пожежі. Судячи зі знімку, вогонь охопив велику територію.

Солдатське вибухи на складі
Супутниковий знімок з позначками пожежі на складі. Фото: Special Kherson Cat

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вибух боєприпаси Росія склад супутникові знімки

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10:47 Рівень обстрілу півдня України дуже високий — ракетоносії в Чорному морі

10:43 Окупанти припинили завозити питну воду у Лисичанськ, де немає централізованого водопостачання

10:33 Уламки російського безпілотника впали біля будівлі Верховної Ради

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

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10:19 Завдали майже мільйон гривень збитків на озері Сасик — на Одещині затримали браконьєрів

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