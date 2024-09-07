Появился спутниковый снимок с последствиями взрыва склада в Воронежской области

Тушение пожара. Фото иллюстративное: росСМИ

В сети был обнародован первый спутниковый снимок российского состава боеприпасов в поселке Солдатское Воронежской области после взрыва и пожара. Снимок свидетельствует о большой площади распространения огня.

Спутниковый снимок опубликовал пользователь Special Kherson Cat в социальной сети X.

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Состав боеприпасов в Воронежской области

Утром в субботу, 7 сентября, в Воронежской области России взорвался склад боеприпасов. Российские власти заявляли, что силы ПВО и средства РЭБ в Острогожском районе, где расположен склад, якобы "подавили" работу беспилотника.

Сообщается, что взрыв случился из-за упавшего на территорию склада беспилотника, который спровоцировал пожар, что впоследствии перекинулся на боеприпасы. От возгорания они начали взрываться один за другим.

Российские власти заявили, что пострадавших нет, однако там объявили эвакуацию для одного из сел, недалеко от склада. Отметим, что склад расположен в 120 километрах от границы между Украиной и Россией.

Последствия пожара со спутника

Пользователь Special Kherson Cat обнародовал спутниковый снимок, где обозначил масштабы пожара. Судя по снимку, огонь охватил обширную территорию.