Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Журналістів допустять до засідань Ради вже найближчим часом arrow

Журналістів допустять до засідань Ради вже найближчим часом

16 лютого 2024 10:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Журналістів допустять до засідань Ради вже найближчим часом
Пленарне засідання Верховної Ради. Фото: Facebook / Верховна Рада України
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вже найближчим часом близько 30 журналістів допустять до засідань Верховної Ради. Наразі триває робота над тим, щоб ЗМІ могли переакредитуватися і повернутися до кулуарів парламенту.

Про це у коментарі Новини.LIVE 16 лютого повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. 

Журналісти на засіданнях Верховної Ради

За словами Юрчишина, зовсім скоро журналістів знову почнуть допускати на планерні засідання Верховної Ради. Наразі триває робота над тим, щоб ЗМІ могли переакредитуватися і повернутися до кулуарів парламенту.

"На рівні керівництва ВРУ та її апарату загалом є базове погодження, що це треба робити. Важливо розв'язати ключові технічні питання щодо безпечного перебування представників медіа всередині адмінбудівлі", — каже нардеп. 

Юрчишин також додав, що запросити, як раніше, 3 000 медійників в умовах війни не вдасться, оскільки на таку кількість людей немає укриття. Втім, кілька десятків журналістів все ж матимуть змогу висвітлювати діяльність нардепів.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни для журналістів закрили вхід до Верховної Ради, але тепер не лише медіа, а і громадськість просить поновити роботу ЗМІ у стінах Ради. 6 лютого на сайті Центру прав людини ZMINА з'явилася відповідна заява.

Про бажання поновлення роботи журналістів у ВР також свідчать результати опитування українців. Так, 57% громадян підтримують поновлення онлайн-трансляції засідань Верховної Ради, а 65% українців виступають за присутність журналістів на парламентських засіданнях попри воєнний стан.

Верховна Рада
журналісти
Україна
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі