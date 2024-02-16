Журналістів допустять до засідань Ради вже найближчим часом

Пленарне засідання Верховної Ради. Фото: Facebook / Верховна Рада України

Вже найближчим часом близько 30 журналістів допустять до засідань Верховної Ради. Наразі триває робота над тим, щоб ЗМІ могли переакредитуватися і повернутися до кулуарів парламенту.

Про це у коментарі Новини.LIVE 16 лютого повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Журналісти на засіданнях Верховної Ради

За словами Юрчишина, зовсім скоро журналістів знову почнуть допускати на планерні засідання Верховної Ради. Наразі триває робота над тим, щоб ЗМІ могли переакредитуватися і повернутися до кулуарів парламенту.

"На рівні керівництва ВРУ та її апарату загалом є базове погодження, що це треба робити. Важливо розв'язати ключові технічні питання щодо безпечного перебування представників медіа всередині адмінбудівлі", — каже нардеп.

Юрчишин також додав, що запросити, як раніше, 3 000 медійників в умовах війни не вдасться, оскільки на таку кількість людей немає укриття. Втім, кілька десятків журналістів все ж матимуть змогу висвітлювати діяльність нардепів.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни для журналістів закрили вхід до Верховної Ради, але тепер не лише медіа, а і громадськість просить поновити роботу ЗМІ у стінах Ради. 6 лютого на сайті Центру прав людини ZMINА з'явилася відповідна заява.

Про бажання поновлення роботи журналістів у ВР також свідчать результати опитування українців. Так, 57% громадян підтримують поновлення онлайн-трансляції засідань Верховної Ради, а 65% українців виступають за присутність журналістів на парламентських засіданнях попри воєнний стан.